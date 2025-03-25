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ВСУ потеряли в курском пограничье более 260 боевиков за сутки - РИА Новости, 25.03.2025
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12:42 25.03.2025 (обновлено: 12:44 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kurskaya-2007164363.html
ВСУ потеряли в курском пограничье более 260 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в курском пограничье более 260 боевиков за сутки - РИА Новости, 25.03.2025
ВСУ потеряли в курском пограничье более 260 боевиков за сутки
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:42:00+03:00
2025-03-25T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69960 военнослужащих, 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2222 боевые бронированные машины, 2542 автомобиля, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Курская область
ВСУ потеряли в курском пограничье более 260 боевиков за сутки

МО: ВС РФ за сутки уничтожили в курском пограничье более 260 боевиков ВСУ и танк

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69960 военнослужащих, 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2222 боевые бронированные машины, 2542 автомобиля, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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