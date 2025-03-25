https://ria.ru/20250325/kurskaya-2007164363.html

ВСУ потеряли в курском пограничье более 260 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в курском пограничье более 260 боевиков за сутки - РИА Новости, 25.03.2025

ВСУ потеряли в курском пограничье более 260 боевиков за сутки

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:42:00+03:00

2025-03-25T12:42:00+03:00

2025-03-25T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982398749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c735c57f747b911d5fc4e290b35cb8c.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69960 военнослужащих, 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2222 боевые бронированные машины, 2542 автомобиля, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, курская область