https://ria.ru/20250325/kultura-2006972291.html

День работника культуры в России

День работника культуры в России - РИА Новости, 25.03.2025

День работника культуры в России

День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Впервые он отмечался в 2008... РИА Новости, 25.03.2025

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день работника культуры в россии

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День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Впервые он отмечался в 2008 году. Ранее дни работников культуры отмечались в разных регионах в различное время. За придание этому празднику государственного статуса весной 2007 года выступил занимавший тогда пост министра культуры Александр Соколов. Культура России складывалась на протяжении веков, соединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов. Это общенациональное достояние несет в себе мощный созидательный и гуманистический заряд, является одним из факторов развития общества. Известно, что именно культура формирует самосознание целых поколений и является, по словам академика Дмитрия Лихачева, "главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни". Развитие культуры прямо влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск. Культура – это ориентир, основа и пространство всей жизни. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей – особая, благородная и ответственная миссия. Важнейшая задача – сбережение и приумножение уникального культурного наследия России, формирование и укрепление ценностей, объединяющих российское общество, воспитание высокой нравственности, вкуса, эрудиции, образцов поведения. Благодаря работникам культуры миллионы людей получают возможность слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим искусством, любоваться уникальными произведениями живописи и скульптуры. В День работника культуры свой профессиональный праздник отмечают представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов. Сфера культуры – всегда в центре внимания правительства России. Во всех регионах страны обновляются театры, музеи, кинозалы, филармонии, библиотеки. В малых городах и поселках открываются центры культурного развития. "Пушкинская карта" дает возможность молодежи чаще посещать выставки, спектакли, концерты. Необходимая помощь оказывается и творческим коллективам.По данным Министерства культуры РФ за 2023 год, в России работали 706 театров всех ведомств, 648 из которых – в ведении министерства (включая театры федерального ведения). В их числе – 399 драматических театра, 114 театров кукол, 83 театра юного зрителя, 78 театров оперы и балета, девять музыкальных театров и 23 прочих.В 2023 году в России работали чуть более трех тысяч музеев, почти 41 тысяча библиотек. По состоянию на 1 января 2024 года в России насчитывалось почти 2300 кинотеатров, что является самым высоким показателем за наблюдаемый период. Число кинотеатров по всей стране росло с 2009 по 2020 год.По традиции в канун Дня работника культуры в Кремле проходит ежегодная церемония вручения премий президента РФ молодым деятелям культуры и премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Они вручаются с 2011 и 2013 годов соответственно. Премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2024 год присуждены директору Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексею Капустину, главному дирижеру камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Ивану Никифорчину и прима-балерине Мариинского театра Ренате Шакировой.Премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года удостоены художник-иллюстратор Ольга Ионайтис; писатель, генеральный директор издательства "Проспект" Леонид Рожников; художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева Леонид Фрадкин, главный балетмейстер ансамбля Марина Егорова и главный хормейстер ансамбля Анна Аверьяненко.С 2005 года также ежегодно присуждаются премии правительства РФ в области культуры.Начиная с 2022 года вручается семь премий правительства РФ в этой области. Лауреатами премии правительства РФ в области культуры за 2024 год стали член Хабаровского отделения "Союза художников России" Владимир Хрустов, гендиректор цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный, и.о. ректора Всероссийского университета кинематографии имени С.А. Герасимова Владимир Малышев, завкафедрой анимации и компьютерной графики Всероссийского университета кинематографии имени С.А. Герасимова Станислав Соколов, декан факультета анимации и мультимедиа Всероссийского университета кинематографии имени С.А. Герасимова Елена Яременко, член общества "Знание" Светлана Каликова, директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, худрук Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров, главный хормейстер Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Алексей Нефедов, солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Иван Ожогин, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве (Москва) Алексей Яковлев, директор АНО "Традиция" Андрей Бодэ, директор Фонда возрождения духовно-культурного наследия Отечества Лидия Курицына, учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов, генеральный продюсер кинокомпании "Мастерская" Саида Медведева. С 2024 года вручается Национальная премия в области музейного дела им. Д. С. Лихачева.Ее цель – поощрение профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.Ко Дню работника культуры выдающиеся деятели культуры и искусства ежегодно награждаются государственными и ведомственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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