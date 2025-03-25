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Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов - РИА Новости, 25.03.2025
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03:47 25.03.2025 (обновлено: 03:52 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/krushenie-2007086770.html
Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов
Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов - РИА Новости, 25.03.2025
Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов
Суд разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:47:00+03:00
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происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
баку
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря 2024 года, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.С ходатайством в январе 2025 года обратился следователь, прокурор во время заседания ходатайство поддержал, говорится в документах. В материалах указано, что уголовное дело о крушении ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ, поэтому ходатайство по месту предварительного следствия рассматривал Басманный суд Москвы.Суд, проверив материалы, которые обосновывают ходатайство, посчитал, что оно подлежит удовлетворению."Разрешить производство выемки", - постановил суд, о чем сказано в документах.Решение вступило в силу.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян.
https://ria.ru/20250219/azal-2000209508.html
https://ria.ru/20250205/azal-1997514051.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, баку
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Баку
Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов

Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов по двум адресам

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря 2024 года, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
С ходатайством в январе 2025 года обратился следователь, прокурор во время заседания ходатайство поддержал, говорится в документах. В материалах указано, что уголовное дело о крушении ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ, поэтому ходатайство по месту предварительного следствия рассматривал Басманный суд Москвы.
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Суд, проверив материалы, которые обосновывают ходатайство, посчитал, что оно подлежит удовлетворению.
"Разрешить производство выемки", - постановил суд, о чем сказано в документах.
Решение вступило в силу.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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