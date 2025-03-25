https://ria.ru/20250325/krushenie-2007086770.html

Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов

Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов - РИА Новости, 25.03.2025

Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов

Суд разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T03:47:00+03:00

2025-03-25T03:47:00+03:00

2025-03-25T03:52:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

баку

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря 2024 года, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.С ходатайством в январе 2025 года обратился следователь, прокурор во время заседания ходатайство поддержал, говорится в документах. В материалах указано, что уголовное дело о крушении ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ, поэтому ходатайство по месту предварительного следствия рассматривал Басманный суд Москвы.Суд, проверив материалы, которые обосновывают ходатайство, посчитал, что оно подлежит удовлетворению."Разрешить производство выемки", - постановил суд, о чем сказано в документах.Решение вступило в силу.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян.

https://ria.ru/20250219/azal-2000209508.html

https://ria.ru/20250205/azal-1997514051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, баку