https://ria.ru/20250325/kreml-2007310626.html

В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары

В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары - РИА Новости, 25.03.2025

В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары

При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля. Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. "В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005959253.html

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