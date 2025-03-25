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В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары - РИА Новости, 25.03.2025
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22:12 25.03.2025 (обновлено: 22:13 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kreml-2007310626.html
В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары
В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары - РИА Новости, 25.03.2025
В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары
При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится... РИА Новости, 25.03.2025
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украина
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля. Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. "В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в сообщении.
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сша, украина, россия
США, Украина, Россия
В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары

Кремль: при нарушении моратория другая сторона вправе считать себя свободной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в сообщении.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики
19 марта, 13:49
 
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