https://ria.ru/20250325/kreml-2007310626.html
В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары
В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары - РИА Новости, 25.03.2025
В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары
При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля. Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. "В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в сообщении.
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сша, украина, россия
В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары
Кремль: при нарушении моратория другая сторона вправе считать себя свободной
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в сообщении.