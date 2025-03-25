https://ria.ru/20250325/kreml-2007163116.html

Песков прокомментировал реакцию в мире на убийства журналистов в зоне СВО

Песков прокомментировал реакцию в мире на убийства журналистов в зоне СВО - РИА Новости, 25.03.2025

Песков прокомментировал реакцию в мире на убийства журналистов в зоне СВО

Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на попытки убийства журналистов в зоне конфликта на Украине, но реакция недостаточна, заявил... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:38:00+03:00

2025-03-25T12:38:00+03:00

2025-03-25T12:38:00+03:00

россия

луганская народная республика

украина

дмитрий песков

никита гольдин

леонид пасечник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на попытки убийства журналистов в зоне конфликта на Украине, но реакция недостаточна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона постоянно обращает внимание мирового сообщества на акты нападения, устрашения, нападения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта. Конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия обращать внимание мирового сообщества. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250325/mid-2007081396.html

россия

луганская народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, украина, дмитрий песков, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия