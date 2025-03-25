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Песков прокомментировал реакцию в мире на убийства журналистов в зоне СВО
Песков прокомментировал реакцию в мире на убийства журналистов в зоне СВО - РИА Новости, 25.03.2025
Песков прокомментировал реакцию в мире на убийства журналистов в зоне СВО
Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на попытки убийства журналистов в зоне конфликта на Украине, но реакция недостаточна, заявил... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:38:00+03:00
2025-03-25T12:38:00+03:00
2025-03-25T12:38:00+03:00
россия
луганская народная республика
украина
дмитрий песков
никита гольдин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на попытки убийства журналистов в зоне конфликта на Украине, но реакция недостаточна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона постоянно обращает внимание мирового сообщества на акты нападения, устрашения, нападения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта. Конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия обращать внимание мирового сообщества. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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россия, луганская народная республика, украина, дмитрий песков, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Дмитрий Песков, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Песков прокомментировал реакцию в мире на убийства журналистов в зоне СВО
Песков назвал реакцию в мире на убийства журналистов в зоне СВО недостаточной