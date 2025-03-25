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Встреча представителей США, РФ и Украины пока не обсуждается, заявил Песков
Встреча представителей США, РФ и Украины пока не обсуждается, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2025
Встреча представителей США, РФ и Украины пока не обсуждается, заявил Песков
Возможность встречи представителей США, России и Украины пока не обсуждается, разговора об этом не идет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:31:00+03:00
2025-03-25T12:31:00+03:00
2025-03-25T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Возможность встречи представителей США, России и Украины пока не обсуждается, разговора об этом не идет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока о такой встрече разговора не ведется", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007158107.html
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политика, россия, сша, украина, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Политика, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Встреча представителей США, РФ и Украины пока не обсуждается, заявил Песков
Песков: возможность встречи США, России и Украины пока не обсуждается