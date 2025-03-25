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ЦБ и Минфин не поддержали ограничение суммы онлайн-кредита - РИА Новости, 25.03.2025
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01:46 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/kredit-2007081931.html
ЦБ и Минфин не поддержали ограничение суммы онлайн-кредита
ЦБ и Минфин не поддержали ограничение суммы онлайн-кредита - РИА Новости, 25.03.2025
ЦБ и Минфин не поддержали ограничение суммы онлайн-кредита
Банк России и Минфин РФ считают, что ограничение до 100 тысяч рублей суммы потребительского кредита при его выдаче онлайн снизит доступность займов и финансовых РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:46:00+03:00
2025-03-25T01:46:00+03:00
экономика
россия
айрат гибатдинов
дмитрий тулин
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Банк России и Минфин РФ считают, что ограничение до 100 тысяч рублей суммы потребительского кредита при его выдаче онлайн снизит доступность займов и финансовых услуг для граждан РФ, а также ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, говорится в отзывах ведомств на законопроект сенатора Айрата Гибатдинова (копии документов есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Гибатдинов отправлял в кабмин на отзыв законопроект, которым предлагается ограничить до 100 тысяч рублей сумму потребительского кредита при его выдаче онлайн. "Законопроектом предлагается ограничить выдачу онлайн-кредитов (займов) гражданам в размере, превышающем 100 тысяч рублей, в целях предотвращения хищений в крупном и особо крупном размере в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в мобильных приложениях финансовых организаций. Вместе с тем полагаем, что введение предлагаемых законопроектом мер ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, что приведет к снижению доступности кредитов (займов) и финансовых услуг для всех категорий населения", - говорится в ответе Минфина на запрос Гибатдинова за подписью замглавы министерства Ивана Чебескова. Первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин в своем ответе также подчеркнул, что предложенная сенатором законодательная инициатива также "необоснованно ограничивает права заемщиков и кредиторов". Он также добавил, что законопроект Гибатдинова не решает проблему кредитного мошенничества, так как "не исключаются ситуации, когда заемщик, находящийся под влиянием злоумышленника, заключает кредитный договор в банке, сразу же получает наличные денежные средства и передает их преступникам". "Дополнительно информируем, что 19.08.2024 на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен доклад для общественных консультаций "Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы". С учетом данного доклада рассматривается введение ограничения на количество одновременно действующих отдельных потребительских займов у одного гражданина", - напомнили в ЦБ. Первый зампредседателя ЦБ РФ также добавил, что Банк России "крайне обеспокоен" действиями мошенников, которые осуществляют хищение денежных средств. "Вместе с тем полагаем необходимым соблюдение баланса интересов сторон-участников рынка финансовых услуг", - констатировал Тулин. В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что будет продолжать работу и консультации по данному законопроекту. Он также не исключил, что соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму на рассмотрение в ближайшее время. "Не согласен с тем, что введение предлагаемых мер может снизить доступность кредитов и финансовых услуг для населения. Интересы банковских организаций не должны быть выше интересов людей", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
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экономика, россия, айрат гибатдинов, дмитрий тулин, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Айрат Гибатдинов, Дмитрий Тулин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ и Минфин не поддержали ограничение суммы онлайн-кредита

ЦБ и Минфин: ограничение суммы кредита при его выдаче снизит доступность займов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Банк России и Минфин РФ считают, что ограничение до 100 тысяч рублей суммы потребительского кредита при его выдаче онлайн снизит доступность займов и финансовых услуг для граждан РФ, а также ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, говорится в отзывах ведомств на законопроект сенатора Айрата Гибатдинова (копии документов есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Гибатдинов отправлял в кабмин на отзыв законопроект, которым предлагается ограничить до 100 тысяч рублей сумму потребительского кредита при его выдаче онлайн.
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"Законопроектом предлагается ограничить выдачу онлайн-кредитов (займов) гражданам в размере, превышающем 100 тысяч рублей, в целях предотвращения хищений в крупном и особо крупном размере в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в мобильных приложениях финансовых организаций. Вместе с тем полагаем, что введение предлагаемых законопроектом мер ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, что приведет к снижению доступности кредитов (займов) и финансовых услуг для всех категорий населения", - говорится в ответе Минфина на запрос Гибатдинова за подписью замглавы министерства Ивана Чебескова.
Первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин в своем ответе также подчеркнул, что предложенная сенатором законодательная инициатива также "необоснованно ограничивает права заемщиков и кредиторов". Он также добавил, что законопроект Гибатдинова не решает проблему кредитного мошенничества, так как "не исключаются ситуации, когда заемщик, находящийся под влиянием злоумышленника, заключает кредитный договор в банке, сразу же получает наличные денежные средства и передает их преступникам".
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"Дополнительно информируем, что 19.08.2024 на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен доклад для общественных консультаций "Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы". С учетом данного доклада рассматривается введение ограничения на количество одновременно действующих отдельных потребительских займов у одного гражданина", - напомнили в ЦБ.
Первый зампредседателя ЦБ РФ также добавил, что Банк России "крайне обеспокоен" действиями мошенников, которые осуществляют хищение денежных средств.
"Вместе с тем полагаем необходимым соблюдение баланса интересов сторон-участников рынка финансовых услуг", - констатировал Тулин.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что будет продолжать работу и консультации по данному законопроекту. Он также не исключил, что соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму на рассмотрение в ближайшее время.
"Не согласен с тем, что введение предлагаемых мер может снизить доступность кредитов и финансовых услуг для населения. Интересы банковских организаций не должны быть выше интересов людей", - констатировал политик.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Москвичка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит
20 марта, 12:00
 
ЭкономикаРоссияАйрат ГибатдиновДмитрий ТулинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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