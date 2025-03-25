https://ria.ru/20250325/krasnojarsk-2007140999.html

В Красноярске мужчина избил двух подростков после конфликта с его сыном

В Красноярске мужчина избил двух подростков после конфликта с его сыном - РИА Новости, 25.03.2025

В Красноярске мужчина избил двух подростков после конфликта с его сыном

Житель Красноярска избил двух 13-летних подростков во дворе дома после их конфликта с его 8-летним сыном, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:28:00+03:00

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происшествия

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 25 мар – РИА Новости. Житель Красноярска избил двух 13-летних подростков во дворе дома после их конфликта с его 8-летним сыном, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК России. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикации о том, что 24 марта 2025 года на спортивной площадке ЖК "Преображенский" в городе Красноярске мужчина нанес двоим 13-летним подросткам несколько ударов руками из-за ранее произошедшего конфликта с его 8-летним сыном. Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "хулиганство с применением насилия", - говорится в сообщении. В краевом главке МВД отмечают, что между детьми произошел конфликт на футбольной площадке во время игры. После этого ребенок 2016 года рождения пришел домой и рассказал об этом отцу, который решил поговорить с обидчиками сына. "В ходе разговора он нанес подросткам несколько ударов рукой. Со слов мужчины, несовершеннолетние первые начали конфликт, в ходе которого его сын также получил телесные повреждения", - говорится в сообщении МВД. В ведомстве уточняют, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились все несовершеннолетние участники конфликта, в том числе 8-летний сын напавшего.

https://ria.ru/20241017/jakutsk-1978468184.html

https://ria.ru/20241121/tyumen-1984935268.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)