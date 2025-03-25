В Красноярске мужчина избил двух подростков после конфликта с его сыном
Житель Красноярска избил двух 13-летних подростков, обидевших его 8-летнего сына
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
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КРАСНОЯРСК, 25 мар – РИА Новости. Житель Красноярска избил двух 13-летних подростков во дворе дома после их конфликта с его 8-летним сыном, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК России.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикации о том, что 24 марта 2025 года на спортивной площадке ЖК "Преображенский" в городе Красноярске мужчина нанес двоим 13-летним подросткам несколько ударов руками из-за ранее произошедшего конфликта с его 8-летним сыном. Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "хулиганство с применением насилия", - говорится в сообщении.
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В краевом главке МВД отмечают, что между детьми произошел конфликт на футбольной площадке во время игры. После этого ребенок 2016 года рождения пришел домой и рассказал об этом отцу, который решил поговорить с обидчиками сына.
"В ходе разговора он нанес подросткам несколько ударов рукой. Со слов мужчины, несовершеннолетние первые начали конфликт, в ходе которого его сын также получил телесные повреждения", - говорится в сообщении МВД.
В ведомстве уточняют, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились все несовершеннолетние участники конфликта, в том числе 8-летний сын напавшего.
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