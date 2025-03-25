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В Красноярске мужчина избил двух подростков после конфликта с его сыном - РИА Новости, 25.03.2025
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11:28 25.03.2025 (обновлено: 11:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/krasnojarsk-2007140999.html
В Красноярске мужчина избил двух подростков после конфликта с его сыном
В Красноярске мужчина избил двух подростков после конфликта с его сыном - РИА Новости, 25.03.2025
В Красноярске мужчина избил двух подростков после конфликта с его сыном
Житель Красноярска избил двух 13-летних подростков во дворе дома после их конфликта с его 8-летним сыном, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:28:00+03:00
2025-03-25T11:31:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 25 мар – РИА Новости. Житель Красноярска избил двух 13-летних подростков во дворе дома после их конфликта с его 8-летним сыном, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК России. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикации о том, что 24 марта 2025 года на спортивной площадке ЖК "Преображенский" в городе Красноярске мужчина нанес двоим 13-летним подросткам несколько ударов руками из-за ранее произошедшего конфликта с его 8-летним сыном. Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "хулиганство с применением насилия", - говорится в сообщении. В краевом главке МВД отмечают, что между детьми произошел конфликт на футбольной площадке во время игры. После этого ребенок 2016 года рождения пришел домой и рассказал об этом отцу, который решил поговорить с обидчиками сына. "В ходе разговора он нанес подросткам несколько ударов рукой. Со слов мужчины, несовершеннолетние первые начали конфликт, в ходе которого его сын также получил телесные повреждения", - говорится в сообщении МВД. В ведомстве уточняют, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились все несовершеннолетние участники конфликта, в том числе 8-летний сын напавшего.
https://ria.ru/20241017/jakutsk-1978468184.html
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске мужчина избил двух подростков после конфликта с его сыном

Житель Красноярска избил двух 13-летних подростков, обидевших его 8-летнего сына

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : СК России
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КРАСНОЯРСК, 25 мар – РИА Новости. Житель Красноярска избил двух 13-летних подростков во дворе дома после их конфликта с его 8-летним сыном, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК России.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикации о том, что 24 марта 2025 года на спортивной площадке ЖК "Преображенский" в городе Красноярске мужчина нанес двоим 13-летним подросткам несколько ударов руками из-за ранее произошедшего конфликта с его 8-летним сыном. Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "хулиганство с применением насилия", - говорится в сообщении.
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В краевом главке МВД отмечают, что между детьми произошел конфликт на футбольной площадке во время игры. После этого ребенок 2016 года рождения пришел домой и рассказал об этом отцу, который решил поговорить с обидчиками сына.
"В ходе разговора он нанес подросткам несколько ударов рукой. Со слов мужчины, несовершеннолетние первые начали конфликт, в ходе которого его сын также получил телесные повреждения", - говорится в сообщении МВД.
В ведомстве уточняют, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились все несовершеннолетние участники конфликта, в том числе 8-летний сын напавшего.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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