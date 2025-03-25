https://ria.ru/20250325/konferentsiya-2007196076.html
Ученые "Росатома" приняли участие в Конференции по физике плазмы
Ученые "Росатома" приняли участие в Конференции по физике плазмы - РИА Новости, 25.03.2025
Ученые "Росатома" приняли участие в Конференции по физике плазмы
Более 200 специалистов, среди которых ученые "Росатома" и других научных организаций из России и Китая, приняли участие в 52-й Международной конференции по... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:09:00+03:00
2025-03-25T15:09:00+03:00
2025-03-25T15:09:00+03:00
звенигород
россия
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 200 специалистов, среди которых ученые "Росатома" и других научных организаций из России и Китая, приняли участие в 52-й Международной конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу в подмосковном Звенигороде, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Росатом" совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и Российской академией наук выступили организаторами конференции, посвященной в этом году памяти академика РАН Евгения Павловича Велихова. По данным пресс-службы, участники конференции обсудили актуальные вопросы в области управляемого термоядерного синтеза, включая прогресс в реализации проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, а также представили результаты исследований и разработок в области физики плазмы и инновационных плазменных технологий. По словам директора направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации "Росатом" Виктора Ильгисониса, международная конференция имеет большое значение для научного сообщества в области термоядерных технологий, особенно на фоне активизации национальных термоядерных программ стран-участниц проекта ИТЭР. "Конференция поделена на пять секций и объединяет все направления, которые “Росатом” ведет в этой области. На конференции ученые обсудили результаты, достигнутые за последний год: российские специалисты показали свои достижения, в частности рассказали о текущих исследованиях, необходимых для реализации проекта токамака с реакторными технологиями, который “Росатом” планирует построить в Троицке; китайские коллеги поделились информацией о рекордах удержания плазмы на экспериментальном сверхпроводящем токамаке (EAST). И это только два доклада из трехсот. Именно здесь ученые намечают планы на следующий год, обмениваются опытом, а молодежь получает возможность предложить свои идеи и представить разработки", – приводит пресс-служба слова Ильгисониса. Отмечается, что одна из пяти секций конференции была посвящена магнитному удержанию высокотемпературной плазмы. На ней были представлены результаты, полученные на действующих установках с магнитным удержанием Т-15МД, Глобус-М2 и других. Участники также обсудили планы работ по проекту токамака с реакторными технологиями (TРT). Сооружение термоядерной установки нового поколения на площадке научного института "Росатома" в Троицке является одной из ключевых задач национального проекта технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии", реализуемого в России. Разрабатываемый в масштабной кооперации ведущих российских научных центров, TРT будет использоваться как технологическая платформа для перспективных исследований и разработок в области термоядерного синтеза. На других профильных секциях ученые обсудили различные направления физики плазмы и УТС, включая инерциальный термоядерный синтез, физические процессы в низкотемпературной плазме, физические основы плазменных и лучевых технологий, а также вызовы, которые стоят перед специалистами всего мира по возведению международного проекта ИТЭР. Как подчеркнул директор "Проектного центра ИТЭР" (входит в "Росатом") Анатолий Красильников, платформы сооружаемых токамаков ИТЭР и BEST, а также проектируемого ТРТ содержат полный набор технологий для следующего шага – создания полноценного промышленного термоядерного реактора. "Создание научного комплекса ТРТ, эскиз которого уже подготовили ученые “Росатома”, обеспечит сохранение лидирующих позиций российской науки в области управляемого термоядерного синтеза. Самое главное в этом году вместе с коллегами определить точные векторы работы нового национального проекта по этому направлению и наметить точки взаимодействия с учеными других стран, чтобы понять, как результативнее отвечать на новые технологические вызовы", – заявил Красильников. Темы, обсуждаемые на конференции, войдут в основу решений, которые станут базой не только национальной, но и международных программ развития термоядерной энергетики, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250322/rosatom-2006635173.html
https://ria.ru/20250318/rosatom-2005779637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
звенигород, россия, китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Звенигород, Россия, Китай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ученые "Росатома" приняли участие в Конференции по физике плазмы
Свыше 200 человек поучаствовали в Конференции по физике плазмы в Звенигороде
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 200 специалистов, среди которых ученые "Росатома" и других научных организаций из России и Китая, приняли участие в 52-й Международной конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу в подмосковном Звенигороде, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Росатом
" совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт
" и Российской академией наук
выступили организаторами конференции, посвященной в этом году памяти академика РАН Евгения Павловича Велихова.
По данным пресс-службы, участники конференции обсудили актуальные вопросы в области управляемого термоядерного синтеза, включая прогресс в реализации проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТ
ЭР, а также представили результаты исследований и разработок в области физики плазмы и инновационных плазменных технологий.
По словам директора направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации "Росатом" Виктора Ильгисониса
, международная конференция имеет большое значение для научного сообщества в области термоядерных технологий, особенно на фоне активизации национальных термоядерных программ стран-участниц проекта ИТЭР.
"Конференция поделена на пять секций и объединяет все направления, которые “Росатом” ведет в этой области. На конференции ученые обсудили результаты, достигнутые за последний год: российские специалисты показали свои достижения, в частности рассказали о текущих исследованиях, необходимых для реализации проекта токамака с реакторными технологиями, который “Росатом” планирует построить в Троицке
; китайские коллеги поделились информацией о рекордах удержания плазмы на экспериментальном сверхпроводящем токамаке (EAST). И это только два доклада из трехсот. Именно здесь ученые намечают планы на следующий год, обмениваются опытом, а молодежь получает возможность предложить свои идеи и представить разработки", – приводит пресс-служба слова Ильгисониса.
Отмечается, что одна из пяти секций конференции была посвящена магнитному удержанию высокотемпературной плазмы. На ней были представлены результаты, полученные на действующих установках с магнитным удержанием Т-15МД, Глобус-М2 и других. Участники также обсудили планы работ по проекту токамака с реакторными технологиями (TРT). Сооружение термоядерной установки нового поколения на площадке научного института "Росатома" в Троицке является одной из ключевых задач национального проекта технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии", реализуемого в России
. Разрабатываемый в масштабной кооперации ведущих российских научных центров, TРT будет использоваться как технологическая платформа для перспективных исследований и разработок в области термоядерного синтеза.
На других профильных секциях ученые обсудили различные направления физики плазмы и УТС, включая инерциальный термоядерный синтез, физические процессы в низкотемпературной плазме, физические основы плазменных и лучевых технологий, а также вызовы, которые стоят перед специалистами всего мира по возведению международного проекта ИТЭР.
Как подчеркнул директор "Проектного центра ИТЭР" (входит в "Росатом") Анатолий Красильников
, платформы сооружаемых токамаков ИТЭР и BEST, а также проектируемого ТРТ содержат полный набор технологий для следующего шага – создания полноценного промышленного термоядерного реактора.
"Создание научного комплекса ТРТ, эскиз которого уже подготовили ученые “Росатома”, обеспечит сохранение лидирующих позиций российской науки в области управляемого термоядерного синтеза. Самое главное в этом году вместе с коллегами определить точные векторы работы нового национального проекта по этому направлению и наметить точки взаимодействия с учеными других стран, чтобы понять, как результативнее отвечать на новые технологические вызовы", – заявил Красильников.
Темы, обсуждаемые на конференции, войдут в основу решений, которые станут базой не только национальной, но и международных программ развития термоядерной энергетики, заключили в пресс-службе.