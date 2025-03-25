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В Кирове вынесли приговор мужчине, организовавшему нарколабораторию - РИА Новости, 25.03.2025
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12:50 25.03.2025 (обновлено: 12:59 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kirov-2007166422.html
В Кирове вынесли приговор мужчине, организовавшему нарколабораторию
В Кирове вынесли приговор мужчине, организовавшему нарколабораторию - РИА Новости, 25.03.2025
В Кирове вынесли приговор мужчине, организовавшему нарколабораторию
Мужчина, устроивший в Кирове нарколабораторию, где изъяли 300 килограммов наркотиков, осужден на 15 лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:50:00+03:00
2025-03-25T12:59:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Мужчина, устроивший в Кирове нарколабораторию, где изъяли 300 килограммов наркотиков, осужден на 15 лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона. В суде установлено, что с февраля по июнь 2024 года 21-летний подсудимый и его знакомый изготавливали в арендованном помещении на улице Производственной наркотики, которые намеревались сбывать дистанционным способом. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято более 300 килограммов наркотических средств. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). "Кировский областной суд согласился с мнением гособвинителя прокуратуры и назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы. После вступления приговора суда в законную силу отбывать наказание он будет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, киров, россия, кировский областной суд
Происшествия, Здоровье - Общество, Киров, Россия, Кировский областной суд
В Кирове вынесли приговор мужчине, организовавшему нарколабораторию

В Кирове мужчина, устроивший нарколабораторию, получил 15 лет колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Мужчина, устроивший в Кирове нарколабораторию, где изъяли 300 килограммов наркотиков, осужден на 15 лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона.
В суде установлено, что с февраля по июнь 2024 года 21-летний подсудимый и его знакомый изготавливали в арендованном помещении на улице Производственной наркотики, которые намеревались сбывать дистанционным способом. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято более 300 килограммов наркотических средств. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере).
"Кировский областной суд согласился с мнением гособвинителя прокуратуры и назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы. После вступления приговора суда в законную силу отбывать наказание он будет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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