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Эксперт рассказал, как реагировать на сообщения о подозрительной активности - РИА Новости, 25.03.2025
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07:44 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/kiberbezopasnost-2007094100.html
Эксперт рассказал, как реагировать на сообщения о подозрительной активности
Эксперт рассказал, как реагировать на сообщения о подозрительной активности - РИА Новости, 25.03.2025
Эксперт рассказал, как реагировать на сообщения о подозрительной активности
Пользователям важно быстро и правильно отреагировать на уведомления о посторонней активности в аккаунте, чтобы защитить себя и свои данные - такие обычно... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T07:44:00+03:00
2025-03-25T07:44:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пользователям важно быстро и правильно отреагировать на уведомления о посторонней активности в аккаунте, чтобы защитить себя и свои данные - такие обычно приходят в социальных сетях или на почту, рассказал РИА Новости руководитель направления поддержки пользователей "Почты" и "Облака Mail" Павел Андреев. "Сейчас уведомления о подозрительной активности в аккаунте - это не редкость. Чаще всего подобные сообщения приходят в социальных сетях или на почту, и важно реагировать на них быстро и правильно. Если вам пришло письмо об изменении настроек в почтовом ящике, уведомление о входе в аккаунт с нового устройства или из другой страны, но вы этого не делали, необходимо принять ряд мер для защиты своих данных", - сказал Андреев. Он отметил, что самое главное - сохранять спокойствие, потому что эти уведомления могут приходить по разным причинам. Например, их может спровоцировать попытка входа с нового устройства или IP-адреса. Поэтому для начала нужно проверить данные в самом уведомлении, а потом убедиться, что оно действительно пришло от сервиса, которым вы пользуетесь. Иногда преступники могут маскировать под подобные сообщения фишинговые письма с вредоносными файлами. Далее необходимо сменить пароль - лучше выбрать сложную комбинацию, сочетающую в себе заглавные и строчные буквы, цифры, специальные символы и словосочетания. Не стоит выбирать один и тот же пароль для разных аккаунтов и сервисов. При возможности нужно установить двухфакторную аутентификацию, которая затрудняет доступ злоумышленникам даже в случае компрометации пароля. "Важно отметить - зачастую письма и сообщения от мошенников могут содержать кнопку "Сменить пароль" и вести на фишинговую ссылку. Поэтому, если уверенности в легитимности полученного уведомления у вас нет, но повысить уровень защиты хочется, то лучше перейти в настройки и изменить пароль. Там, где это возможно, подключайте наиболее безопасный и современный способ аутентификации - беспарольный. Он основан на таких альтернативных методах, как: звонок-сброс, технология OnePass, скан отпечатков пальцев, распознавание лица или специальной флешки Yubikey", - добавил Андреев. Также необходимо проследить за активными сессиями и устройствами, у которых есть доступ к аккаунту, а также проверить список внешних устройств - нужно завершить подозрительные сеансы и удалить подозрительные устройства. При этом важно контролировать актуальность резервных данных - привязанные номера телефонов, электронные почты. Устаревшие данные и отсутствие доступа к ним могут вызвать трудности при восстановлении аккаунта и, как следствие, повлекут потерю важной информации и файлов.
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общество, технологии
Общество, Технологии
Эксперт рассказал, как реагировать на сообщения о подозрительной активности

Андреев: сначала надо убедиться, что письмо об активности в аккаунте настоящее

© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Fotolia / contrastwerkstatt
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пользователям важно быстро и правильно отреагировать на уведомления о посторонней активности в аккаунте, чтобы защитить себя и свои данные - такие обычно приходят в социальных сетях или на почту, рассказал РИА Новости руководитель направления поддержки пользователей "Почты" и "Облака Mail" Павел Андреев.
"Сейчас уведомления о подозрительной активности в аккаунте - это не редкость. Чаще всего подобные сообщения приходят в социальных сетях или на почту, и важно реагировать на них быстро и правильно. Если вам пришло письмо об изменении настроек в почтовом ящике, уведомление о входе в аккаунт с нового устройства или из другой страны, но вы этого не делали, необходимо принять ряд мер для защиты своих данных", - сказал Андреев.
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Он отметил, что самое главное - сохранять спокойствие, потому что эти уведомления могут приходить по разным причинам. Например, их может спровоцировать попытка входа с нового устройства или IP-адреса. Поэтому для начала нужно проверить данные в самом уведомлении, а потом убедиться, что оно действительно пришло от сервиса, которым вы пользуетесь. Иногда преступники могут маскировать под подобные сообщения фишинговые письма с вредоносными файлами.
Далее необходимо сменить пароль - лучше выбрать сложную комбинацию, сочетающую в себе заглавные и строчные буквы, цифры, специальные символы и словосочетания. Не стоит выбирать один и тот же пароль для разных аккаунтов и сервисов. При возможности нужно установить двухфакторную аутентификацию, которая затрудняет доступ злоумышленникам даже в случае компрометации пароля.
"Важно отметить - зачастую письма и сообщения от мошенников могут содержать кнопку "Сменить пароль" и вести на фишинговую ссылку. Поэтому, если уверенности в легитимности полученного уведомления у вас нет, но повысить уровень защиты хочется, то лучше перейти в настройки и изменить пароль. Там, где это возможно, подключайте наиболее безопасный и современный способ аутентификации - беспарольный. Он основан на таких альтернативных методах, как: звонок-сброс, технология OnePass, скан отпечатков пальцев, распознавание лица или специальной флешки Yubikey", - добавил Андреев.
Также необходимо проследить за активными сессиями и устройствами, у которых есть доступ к аккаунту, а также проверить список внешних устройств - нужно завершить подозрительные сеансы и удалить подозрительные устройства. При этом важно контролировать актуальность резервных данных - привязанные номера телефонов, электронные почты. Устаревшие данные и отсутствие доступа к ним могут вызвать трудности при восстановлении аккаунта и, как следствие, повлекут потерю важной информации и файлов.
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