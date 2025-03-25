Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион
Хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
© Getty Images / Mohammed HamoudЗапуск ракеты со стороны движения "Ансар Алла" в Йемене
© Getty Images / Mohammed Hamoud
Запуск ракеты со стороны движения "Ансар Алла" в Йемене. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" ударило по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение.
"Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион", — говорится в сообщении.
Кроме того, хуситы рассказали об атаке на американский авианосец USS Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море с применением ракет и беспилотников.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС страны нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
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