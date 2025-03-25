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Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 25.03.2025
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03:19 25.03.2025 (обновлено: 09:43 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/khusity-2007085968.html
Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион
Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 25.03.2025
Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион
Йеменское движение "Ансар Алла" ударило по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:19:00+03:00
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тель-авив
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" ударило по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение."Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион", — говорится в сообщении.Кроме того, хуситы рассказали об атаке на американский авианосец USS Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море с применением ракет и беспилотников.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС страны нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
https://ria.ru/20250323/vvs-2006833045.html
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в мире, тель-авив, израиль, ансар алла, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, красное море
В мире, Тель-Авив, Израиль, Ансар Алла, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Красное море
Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

© Getty Images / Mohammed HamoudЗапуск ракеты со стороны движения "Ансар Алла" в Йемене
Запуск ракеты со стороны движения Ансар Алла в Йемене - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud
Запуск ракеты со стороны движения "Ансар Алла" в Йемене. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" ударило по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение.
"Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион", — говорится в сообщении.
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Кроме того, хуситы рассказали об атаке на американский авианосец USS Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море с применением ракет и беспилотников.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС страны нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.
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"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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В миреТель-АвивИзраильАнсар АллаСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуКрасное море
 
 
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