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Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 25.03.2025

Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион

Йеменское движение "Ансар Алла" ударило по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение. РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" ударило по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение."Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион", — говорится в сообщении.Кроме того, хуситы рассказали об атаке на американский авианосец USS Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море с применением ракет и беспилотников.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС страны нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250323/vvs-2006833045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тель-авив, израиль, ансар алла, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, красное море