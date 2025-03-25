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Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 25.03.2025
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03:16 25.03.2025 (обновлено: 03:33 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/khusity-2007085678.html
Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman
Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 25.03.2025
Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море,... РИА Новости, 25.03.2025
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в мире
красное море
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сша
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение.Хуситы сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, удары были нанесены ракетами и беспилотниками.Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
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в мире, красное море, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша
В мире, Красное море, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, США
Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman

Йеменские хуситы заявили, что атаковали авианосец Harry Truman и другие корабли

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение.
Хуситы сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, удары были нанесены ракетами и беспилотниками.
Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
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В миреКрасное мореИзраильАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСША
 
 
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