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Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman
Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 25.03.2025
Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:16:00+03:00
2025-03-25T03:16:00+03:00
2025-03-25T03:33:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение.Хуситы сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, удары были нанесены ракетами и беспилотниками.Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша
В мире, Красное море, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, США
Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman
Йеменские хуситы заявили, что атаковали авианосец Harry Truman и другие корабли