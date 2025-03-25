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Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman

Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 25.03.2025

Хуситы атаковали авианосец USS Harry Truman

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море,... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на движение.Хуситы сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, удары были нанесены ракетами и беспилотниками.Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша