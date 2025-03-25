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В Дагестане раскрыли схему с хищением техники на 80 миллионов - РИА Новости, 25.03.2025
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22:31 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/khischenie-2007312722.html
В Дагестане раскрыли схему с хищением техники на 80 миллионов
В Дагестане раскрыли схему с хищением техники на 80 миллионов - РИА Новости, 25.03.2025
В Дагестане раскрыли схему с хищением техники на 80 миллионов
Полицейские в Дагестане выявили схему с хищением спецтехники на 80 миллионов рублей, приобретаемой по договорам лизинга, по подозрению в мошенничестве... РИА Новости, 25.03.2025
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2025-03-25T22:31:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 25 мар — РИА Новости. Полицейские в Дагестане выявили схему с хищением спецтехники на 80 миллионов рублей, приобретаемой по договорам лизинга, по подозрению в мошенничестве арестованы двое жителей Махачкалы, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Мошенническая схема на 80 миллионов рублей выявлена сотрудниками УЭБиПК МВД Дагестана. Полицейскими выявлена деятельность группы лиц, которая специализировалась на хищении спецтехники, приобретаемой по договорам лизинга на подставные юридические лица и индивидуальных предпринимателей", – говорится в сообщении. Подозреваемые, жители Махачкалы 55 и 48 лет, находили клиентов, на которых оформляли договоры лизинга. Также они демонтировали системы навигации и слежения, установленные банком-владельцем, и незаконно реализовывали лизинговую технику третьим лицам за пределы региона по значительно заниженной стоимости. На данный момент установлено, что за предыдущие четыре года злоумышленники оформили более 60 договоров лизинга на общую сумму 80 миллионов рублей. "Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в МВД Дагестана.
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
В Дагестане раскрыли схему с хищением техники на 80 миллионов

В Дагестане раскрыли схему с хищением лизинговой техники на 80 млн рублей

© НАК РФАвтомобиль полиции Дагестана
Автомобиль полиции Дагестана - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© НАК РФ
Автомобиль полиции Дагестана. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 мар — РИА Новости. Полицейские в Дагестане выявили схему с хищением спецтехники на 80 миллионов рублей, приобретаемой по договорам лизинга, по подозрению в мошенничестве арестованы двое жителей Махачкалы, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Мошенническая схема на 80 миллионов рублей выявлена сотрудниками УЭБиПК МВД Дагестана. Полицейскими выявлена деятельность группы лиц, которая специализировалась на хищении спецтехники, приобретаемой по договорам лизинга на подставные юридические лица и индивидуальных предпринимателей", – говорится в сообщении.
Подозреваемые, жители Махачкалы 55 и 48 лет, находили клиентов, на которых оформляли договоры лизинга. Также они демонтировали системы навигации и слежения, установленные банком-владельцем, и незаконно реализовывали лизинговую технику третьим лицам за пределы региона по значительно заниженной стоимости. На данный момент установлено, что за предыдущие четыре года злоумышленники оформили более 60 договоров лизинга на общую сумму 80 миллионов рублей.
"Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в МВД Дагестана.
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