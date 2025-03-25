https://ria.ru/20250325/khimki-2007227402.html

Фотовыставку "Семьи героев" открыли в Химках

Фотовыставку "Семьи героев" открыли в Химках - РИА Новости, 25.03.2025

Фотовыставку "Семьи героев" открыли в Химках

Фотовыставку "Семьи героев" открыли в выставочном комплексе "Артишок" в Химках, представлено 19 фотоисторий, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:21:00+03:00

2025-03-25T16:21:00+03:00

2025-03-25T16:21:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

россия

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007226132_0:171:3066:1896_1920x0_80_0_0_b0451691e611ad2744a53218826b7640.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Фотовыставку "Семьи героев" открыли в выставочном комплексе "Артишок" в Химках, представлено 19 фотоисторий, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Уточняется, что экспозиция состоит из портретов жен и дочерей бойцов специальной военной операции и строк из их писем, которые они посвятили родным. "Эта выставка — дань уважения женщинам, которые поддерживают и вдохновляют наших героев. Их истории, полные мужества и любви, напоминают нам о важности семьи и стойкости в трудные времена", — сказал депутат совета депутатов Артур Каримов, слова которого приводит пресс-служба. Символом фотовыставки стал китель, который можно заметить на каждом портрете — военная форма накинута на плечи героинь. Ранее в Химках открылась художественная выставка "О России с любовью" в арт-галерее "МОСТ", на картинах изображены российские сюжеты, выполненные в традиционной тушевой японской технике живописи — суми-э и бокусайга.

https://ria.ru/20250325/khimki-2007183225.html

https://ria.ru/20250323/himki-2006759610.html

химки (городской округ в московской области)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), россия, сво