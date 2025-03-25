https://ria.ru/20250325/khimki-2007227402.html
Фотовыставку "Семьи героев" открыли в Химках
Фотовыставку "Семьи героев" открыли в Химках - РИА Новости, 25.03.2025
Фотовыставку "Семьи героев" открыли в Химках
Фотовыставку "Семьи героев" открыли в выставочном комплексе "Артишок" в Химках, представлено 19 фотоисторий, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:21:00+03:00
2025-03-25T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Фотовыставку "Семьи героев" открыли в выставочном комплексе "Артишок" в Химках, представлено 19 фотоисторий, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Уточняется, что экспозиция состоит из портретов жен и дочерей бойцов специальной военной операции и строк из их писем, которые они посвятили родным. "Эта выставка — дань уважения женщинам, которые поддерживают и вдохновляют наших героев. Их истории, полные мужества и любви, напоминают нам о важности семьи и стойкости в трудные времена", — сказал депутат совета депутатов Артур Каримов, слова которого приводит пресс-служба. Символом фотовыставки стал китель, который можно заметить на каждом портрете — военная форма накинута на плечи героинь. Ранее в Химках открылась художественная выставка "О России с любовью" в арт-галерее "МОСТ", на картинах изображены российские сюжеты, выполненные в традиционной тушевой японской технике живописи — суми-э и бокусайга.
https://ria.ru/20250325/khimki-2007183225.html
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химки (городской округ в московской области), россия, сво
Химки (городской округ в Московской области), Россия, СВО
Фотовыставку "Семьи героев" открыли в Химках
Фотовыставку "Семьи героев" открыли в химкинском комплексе "Артишок"
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Фотовыставку "Семьи героев" открыли в выставочном комплексе "Артишок" в Химках, представлено 19 фотоисторий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Уточняется, что экспозиция состоит из портретов жен и дочерей бойцов специальной военной операции и строк из их писем, которые они посвятили родным.
"Эта выставка — дань уважения женщинам, которые поддерживают и вдохновляют наших героев. Их истории, полные мужества и любви, напоминают нам о важности семьи и стойкости в трудные времена", — сказал депутат совета депутатов Артур Каримов, слова которого приводит пресс-служба.
Символом фотовыставки стал китель, который можно заметить на каждом портрете — военная форма накинута на плечи героинь.
Ранее в Химках открылась художественная выставка "О России с любовью" в арт-галерее "МОСТ", на картинах изображены российские сюжеты, выполненные в традиционной тушевой японской технике живописи — суми-э и бокусайга.