https://ria.ru/20250325/khimki-2007183225.html

Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы

Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 25.03.2025

Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы

Коммунальные службы Химок начали подготовку памятников и мемориалов к теплому сезону, планируется привести в порядок более 100 штук, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:58:00+03:00

2025-03-25T13:58:00+03:00

2025-03-25T13:58:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Коммунальные службы Химок начали подготовку памятников и мемориалов к теплому сезону, планируется привести в порядок более 100 штук, сообщает пресс-служба администрации округа. В первую очередь, специалисты коммунальных служб промывают и очищают памятники от пыли и грязи. Каждый объект осматривают на наличие сколов, фиксируют недостатки. Если дефектов не обнаружено, рабочие зачищают старую краску и наносят новое покрытие. Далее планируется благоустроить прилегающую к монументам территорию. Сотрудники "Объединенного городского хозяйства" уберут мусор, расчистят газоны, кронируют деревья и высадят цветы. Там, где это необходимо, отремонтируют дорожно-тропиночные сети, покрасят ограждения, установят новые малые архитектурные формы. Наводить чистоту в Химках будут до конца апреля. К теплому сезону специалисты приведут в порядок все дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства. Работы пройдут в каждом микрорайоне. Пресс-служба напоминает, что городские субботники пройдут 29 марта и 5 апреля, а областной — 12 апреля. Адреса проведения масштабных уборок выберут сами жители.

https://ria.ru/20250321/khimki-2006445052.html

https://ria.ru/20250323/himki-2006759610.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)