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Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 25.03.2025
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13:58 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/khimki-2007183225.html
Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы
Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 25.03.2025
Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы
Коммунальные службы Химок начали подготовку памятников и мемориалов к теплому сезону, планируется привести в порядок более 100 штук, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:58:00+03:00
2025-03-25T13:58:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Коммунальные службы Химок начали подготовку памятников и мемориалов к теплому сезону, планируется привести в порядок более 100 штук, сообщает пресс-служба администрации округа. В первую очередь, специалисты коммунальных служб промывают и очищают памятники от пыли и грязи. Каждый объект осматривают на наличие сколов, фиксируют недостатки. Если дефектов не обнаружено, рабочие зачищают старую краску и наносят новое покрытие. Далее планируется благоустроить прилегающую к монументам территорию. Сотрудники "Объединенного городского хозяйства" уберут мусор, расчистят газоны, кронируют деревья и высадят цветы. Там, где это необходимо, отремонтируют дорожно-тропиночные сети, покрасят ограждения, установят новые малые архитектурные формы. Наводить чистоту в Химках будут до конца апреля. К теплому сезону специалисты приведут в порядок все дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства. Работы пройдут в каждом микрорайоне. Пресс-служба напоминает, что городские субботники пройдут 29 марта и 5 апреля, а областной — 12 апреля. Адреса проведения масштабных уборок выберут сами жители.
https://ria.ru/20250321/khimki-2006445052.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы

Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок к теплому сезону

© Фото : Администрация городского округа ХимкиБолее 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы
Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Коммунальные службы Химок начали подготовку памятников и мемориалов к теплому сезону, планируется привести в порядок более 100 штук, сообщает пресс-служба администрации округа.
В первую очередь, специалисты коммунальных служб промывают и очищают памятники от пыли и грязи. Каждый объект осматривают на наличие сколов, фиксируют недостатки. Если дефектов не обнаружено, рабочие зачищают старую краску и наносят новое покрытие.
Коммунальщики Химок начали подготовку города к весне и лету - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Коммунальщики Химок начали подготовку города к весне и лету
21 марта, 13:24
Далее планируется благоустроить прилегающую к монументам территорию. Сотрудники "Объединенного городского хозяйства" уберут мусор, расчистят газоны, кронируют деревья и высадят цветы. Там, где это необходимо, отремонтируют дорожно-тропиночные сети, покрасят ограждения, установят новые малые архитектурные формы.
Наводить чистоту в Химках будут до конца апреля. К теплому сезону специалисты приведут в порядок все дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства. Работы пройдут в каждом микрорайоне.
Пресс-служба напоминает, что городские субботники пройдут 29 марта и 5 апреля, а областной — 12 апреля. Адреса проведения масштабных уборок выберут сами жители.
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