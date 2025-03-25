https://ria.ru/20250325/keshbek-2007229451.html

"Апельсин" поможет вернуть кешбэк за покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке"

"Апельсин" поможет вернуть кешбэк за покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке" - РИА Новости, 25.03.2025

"Апельсин" поможет вернуть кешбэк за покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке"

появилась возможность получить кешбэк за покупки, которые не были, но могли бы быть оплачены "Апельсиновой картой". Новая опция доступна покупателям "Пятерочки" РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:43:00+03:00

2025-03-25T17:43:00+03:00

2025-03-25T17:43:00+03:00

россия

пятерочка (сеть магазинов)

альфа-банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007228694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e76c75db352d15442904ff9d921eab4.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В сервисе лояльности "Апельсин" появилась возможность получить кешбэк за покупки, которые не были, но могли бы быть оплачены "Апельсиновой картой". Новая опция доступна покупателям "Пятерочки" и "Перекрестка", которые еще не успели оформить карту, сообщает пресс-служба сервиса.После авторизации в приложении "Апельсина", "Пятерочки" или "Перекрестка" в профиле таких клиентов появятся баннеры с еще одним балансом "Апельсинок". Он означает кешбэк за текущий и предыдущий месяц, который пользователь упустил, потому что не расплачивался "Апельсиновой картой" АО "Альфа-Банк". Чтобы получить кешбэк, нужно оформить карту и оплатить ей покупку от 500 рублей. Также на кассе важно не забывать использовать свою карту лояльности "Х5 Клуба". Начислят "Апельсинки" в течение 3 рабочих дней.Сейчас "Апельсиновая карта" увеличивает кешбэк за покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке" до 7%. За прочие траты, например, в кафе, на заправках, аптеках и других местах, кроме продуктовых магазинов, с ней можно получить 1%. Обслуживание карты всегда бесплатное и без условий."Владельцам "Апельсиновой карты" достаточно просто расплачиваться ею за покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке", чтобы стабильно получать до 7% кешбэка. Рассчитать выгоду несложно: в среднем россияне тратят на продукты около 20 тысяч рублей в месяц, а это уже приблизительно 14 тысяч "Апельсинок" или 1400 рублей кешбэка. Воспользовавшись другими предложениями наших партнеров, можно увеличить свой кешбэк до 100% и даже выше. А потом потратить на продукты, мобильную связь, страховки и другие важные статьи расходов", - сказал генеральный директор сервиса лояльности "Апельсин" Андрей Писарев.Кешбэк – возврат части стоимости покупки баллами. Размер кешбэка - 1 к 10 по отношению к количеству начисляемых баллов. Кешбэк за прошлые покупки доступен участникам сервиса, не имеющим на момент начала акции "Апельсиновой карты", в рамках акции "Кешбэк за прошлые покупки", проводимой с 20.03.2025 по 10.05.2025. Срок действия баллов – 14 дней. С информацией об акции, порядке и сроках ее проведения, условиях начислении баллов, организаторах и ограничениях можно ознакомиться на сайте.В соответствии с условиями сервиса участник вправе получить до 70% баллами от суммы расходной операции при суммировании начисления по целевым действиям (1) и (2) за расходную операцию в торговых сетях "Пятерочка" и "Перекресток" при предъявлении Карты Х5 Клуба: (1) покупка по "Апельсиновой карте" на сумму не менее 100 рублей по инициативе АБ и (2) присвоении участнику "Уровня 1" или "Уровня 2" в соответствии с Правилами Х5 Клуба. Имеются ограничения."Апельсиновая карта" — расчетная банковская карта Х5 Карта МИР, выпускаемая АО "Альфа-Банк", подробные условия обслуживания размещены на сайте. Начисление баллов осуществляется в рамках сервиса "Апельсин". Оператор Сервиса: ООО "Коалиционная программа лояльности", ОГРН 1247700319790. С подробной информацией о сервисе, условиях и операторах, правилах начисления и списания баллов, партнерах и ограничениях можно ознакомиться на сайте. Сведения действительны на 25.03.2025.Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", ИНН 9722075227, erid: F7NfYUJCUneRHUrc2Rqz

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, пятерочка (сеть магазинов), альфа-банк