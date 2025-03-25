https://ria.ru/20250325/kartina-2007098231.html

В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского

В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025

В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T08:45:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материл был проиллюстрирован фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского. "Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию. "Зеленскому стоит вспомнить историю и то, как заканчивают враги России, которые приходят к нам с мечом", - сказал депутат.

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Ольга Фомченкова

россия, владимир зеленский, михаил шеремет, в мире, киев, госдума рф