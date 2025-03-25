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В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025
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08:45 25.03.2025
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В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского
В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025
В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материл был проиллюстрирован фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского. "Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию. "Зеленскому стоит вспомнить историю и то, как заканчивают враги России, которые приходят к нам с мечом", - сказал депутат.
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россия, владимир зеленский, михаил шеремет, в мире, киев, госдума рф
Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, В мире, Киев, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского

Шеремет назвал картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского сумасшествием

© Фото : TIME/Sasha Maslov Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем
Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : TIME/Sasha Maslov
Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского.
Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материл был проиллюстрирован фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.
«
"Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию.
"Зеленскому стоит вспомнить историю и то, как заканчивают враги России, которые приходят к нам с мечом", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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РоссияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВ миреКиевГосдума РФ
 
 
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