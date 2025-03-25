https://ria.ru/20250325/kartina-2007098231.html
В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского
В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025
В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:45:00+03:00
2025-03-25T08:45:00+03:00
2025-03-25T08:45:00+03:00
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
в мире
киев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007020772_0:185:1913:1261_1920x0_80_0_0_eebd6039da85a6bc350c4387a43ab685.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материл был проиллюстрирован фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского. "Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию. "Зеленскому стоит вспомнить историю и то, как заканчивают враги России, которые приходят к нам с мечом", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007020772_71:0:1770:1274_1920x0_80_0_0_a2923cf6f06068a01ea724bdd5fdefba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, михаил шеремет, в мире, киев, госдума рф
Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, В мире, Киев, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского
Шеремет назвал картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского сумасшествием