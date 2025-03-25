https://ria.ru/20250325/kallas-2007192255.html

В Британии выступили с радикальным призывом после слов Каллас о России

В Британии выступили с радикальным призывом после слов Каллас о России - РИА Новости, 25.03.2025

В Британии выступили с радикальным призывом после слов Каллас о России

Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости поражения России."Затягивание и... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:27:00+03:00

2025-03-25T14:27:00+03:00

2025-03-25T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости поражения России."Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к Третьей мировой войне", — говорится в публикации. Кертен призвал отправить в отставку главу дипломатии ЕС. На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение России на Украине необходимо, чтобы избежать мировой войны. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250325/makron-2007105434.html

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в мире, россия, кайя каллас, евросоюз, украина