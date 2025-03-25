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В Британии выступили с радикальным призывом после слов Каллас о России - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/kallas-2007192255.html
В Британии выступили с радикальным призывом после слов Каллас о России
В Британии выступили с радикальным призывом после слов Каллас о России - РИА Новости, 25.03.2025
В Британии выступили с радикальным призывом после слов Каллас о России
Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости поражения России."Затягивание и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:27:00+03:00
2025-03-25T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кайя каллас
евросоюз
украина
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости поражения России."Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к Третьей мировой войне", — говорится в публикации. Кертен призвал отправить в отставку главу дипломатии ЕС. На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение России на Украине необходимо, чтобы избежать мировой войны. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250325/makron-2007105434.html
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в мире, россия, кайя каллас, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, Украина
В Британии выступили с радикальным призывом после слов Каллас о России

Политик Кертен призвал отправить в отставку Каллас после ее слов о России

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости поражения России.

"Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к Третьей мировой войне", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Вчера, 09:15
Кертен призвал отправить в отставку главу дипломатии ЕС.

На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение России на Украине необходимо, чтобы избежать мировой войны.

Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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Вчера, 08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКайя КалласЕвросоюзУкраина
 
 
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