В Британии выступили с радикальным призывом после слов Каллас о России
Политик Кертен призвал отправить в отставку Каллас после ее слов о России
© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости поражения России.
"Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к Третьей мировой войне", — говорится в публикации.
"Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к Третьей мировой войне", — говорится в публикации.
Кертен призвал отправить в отставку главу дипломатии ЕС.
На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение России на Украине необходимо, чтобы избежать мировой войны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение России на Украине необходимо, чтобы избежать мировой войны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.