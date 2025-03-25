https://ria.ru/20250325/irlandija-2007198482.html
В Ирландии сократят выплаты принимающим беженцев с Украины
В Ирландии сократят выплаты принимающим беженцев с Украины - РИА Новости, 25.03.2025
В Ирландии сократят выплаты принимающим беженцев с Украины
Ирландские власти планируют сократить с 800 до 600 евро ежемесячные выплаты семьям, которые согласились принять у себя украинских беженцев, сообщает издание... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:52:00+03:00
2025-03-25T14:52:00+03:00
2025-03-25T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ирландские власти планируют сократить с 800 до 600 евро ежемесячные выплаты семьям, которые согласились принять у себя украинских беженцев, сообщает издание Irish Times со ссылкой на служебную записку министра по делам детей, инвалидов и по вопросам равенства Нормы Фоли. "Во вторник министр по делам детей, инвалидов и по вопросам равенства Норма Фоли представит кабинету министров служебную записку, в которой изложит планы по сокращению выплат в знак признательности за размещение (APR) на 200 евро и продлению ежемесячных выплат до марта 2026", - сказано в статье. Отмечается, что инициатива будет в течение недели представлена парламенту. Снижение выплат на 200 евро было согласовано, в частности, для "уменьшения возможного влияния APR на рынок аренды", говорится в записке. Схема выплат в знак признательности за размещение беженцев была введена после начала СВО, чтобы побудить людей приютить украинцев. Ее срок истекает 31 марта 2025 года. Изначально выплаты составляли 400 евро, однако их размер был увеличен в конце 2022 до 800 евро в связи с затруднениями при поиске жилья для беженцев. По этой схеме уже было выплачено 272 миллиона евро. Примерно 36,5 тысяч украинских беженцев в Ирландии (46% от общего числа) проживают в более 15,9 тысяч домах, которые спонсируются по схеме APR. Всего, по последним данным Центрального бюро статистики страны (CSO), временная защита была предоставлена более 114 тысячам украинцев, 30% из них уже покинули территорию Ирландии, сказано в статье. Группы по защите прав беженцев-украинцев опасаются, что сокращение выплат без долгосрочного переходного плана по переселению людей приведет к "краху размещения" беженцев и тому, что они окажутся без крова, пишет Irish Times.
https://ria.ru/20250115/rabota-1993905263.html
https://ria.ru/20250126/britanija-1995553384.html
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в мире, жилье, ирландия
В Ирландии сократят выплаты принимающим беженцев с Украины
Ирландия сократит выплаты семьям, разместившим украинских беженцев
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Ирландские власти планируют сократить с 800 до 600 евро ежемесячные выплаты семьям, которые согласились принять у себя украинских беженцев, сообщает издание Irish Times
со ссылкой на служебную записку министра по делам детей, инвалидов и по вопросам равенства Нормы Фоли.
"Во вторник министр по делам детей, инвалидов и по вопросам равенства Норма Фоли представит кабинету министров служебную записку, в которой изложит планы по сокращению выплат в знак признательности за размещение (APR) на 200 евро и продлению ежемесячных выплат до марта 2026", - сказано в статье.
Отмечается, что инициатива будет в течение недели представлена парламенту. Снижение выплат на 200 евро было согласовано, в частности, для "уменьшения возможного влияния APR на рынок аренды", говорится в записке.
Схема выплат в знак признательности за размещение беженцев была введена после начала СВО, чтобы побудить людей приютить украинцев. Ее срок истекает 31 марта 2025 года. Изначально выплаты составляли 400 евро, однако их размер был увеличен в конце 2022 до 800 евро в связи с затруднениями при поиске жилья для беженцев.
По этой схеме уже было выплачено 272 миллиона евро. Примерно 36,5 тысяч украинских беженцев в Ирландии
(46% от общего числа) проживают в более 15,9 тысяч домах, которые спонсируются по схеме APR. Всего, по последним данным Центрального бюро статистики страны (CSO), временная защита была предоставлена более 114 тысячам украинцев, 30% из них уже покинули территорию Ирландии, сказано в статье.
Группы по защите прав беженцев-украинцев опасаются, что сокращение выплат без долгосрочного переходного плана по переселению людей приведет к "краху размещения" беженцев и тому, что они окажутся без крова, пишет Irish Times.