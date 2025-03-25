Тегеран пока не ответил на письмо Трампа, сообщил глава МИД Ирана
Аракчи: Иран еще не ответил на письмо Трампа, содержание ответа прорабатывается
© AP Photo / Hassan AmmarМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Hassan Ammar
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 25 мар – РИА Новости. Иранская сторона еще не ответила на письмо президента США Дональда Трампа, содержание ответа американскому президенту прорабатывается, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник в ходе пресс-конференции с своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Тегерану нет дела до ожиданий Трампа, заявил глава МИД Ирана
23 марта, 12:36