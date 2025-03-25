https://ria.ru/20250325/iran-2007204033.html

Тегеран пока не ответил на письмо Трампа, сообщил глава МИД Ирана

Тегеран пока не ответил на письмо Трампа, сообщил глава МИД Ирана - РИА Новости, 25.03.2025

Тегеран пока не ответил на письмо Трампа, сообщил глава МИД Ирана

Иранская сторона еще не ответила на письмо президента США Дональда Трампа, содержание ответа американскому президенту прорабатывается, заявил глава МИД Ирана... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:12:00+03:00

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2025-03-25T15:12:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ТЕГЕРАН, 25 мар – РИА Новости. Иранская сторона еще не ответила на письмо президента США Дональда Трампа, содержание ответа американскому президенту прорабатывается, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник в ходе пресс-конференции с своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. "Мы пока не ответили на письмо президента США. Этот ответ находится в стадии проработки и будет предоставлен в надлежащее время", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство SNN. В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250319/tramp-2006064121.html

https://ria.ru/20250323/delo-2006764504.html

иран

сша

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде