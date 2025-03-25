https://ria.ru/20250325/ionajtis-2007271447.html

Ионайтис передала Путину книгу Кэрролла с иллюстрациями Митрофанова

Ионайтис передала Путину книгу Кэрролла с иллюстрациями Митрофанова - РИА Новости, 25.03.2025

Ионайтис передала Путину книгу Кэрролла с иллюстрациями Митрофанова

Художник-иллюстратор Ольга Ионайтис передала президенту РФ Владимиру Путину книгу Льюиса Кэрролла "Алиса в зазеркалье" с иллюстрациями российского художника... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:30:00+03:00

2025-03-25T18:30:00+03:00

2025-03-25T18:30:00+03:00

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максим митрофанов

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Художник-иллюстратор Ольга Ионайтис передала президенту РФ Владимиру Путину книгу Льюиса Кэрролла "Алиса в зазеркалье" с иллюстрациями российского художника Максима Митрофанова, которая была признана на престижном конкурсе в Гонконге эталоном полиграфического искусства. Президент РФ во вторник в Кремле пообщался за бокалом шампанского с лауреатами премий молодым деятелям культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Ионайтис сообщила, что передела президенту несколько книг со своими иллюстрациями, а также книгу "Алиса в зазеркалье" с иллюстрациями Максима Митрофанова. "Там есть одна книга, которая не с моими картинками. Но мне очень хотелось ее передать. У нас потрясающая отечественная школа иллюстрации, одна из самых сильных в мире. И наши иллюстраторы и прежде, и сейчас занимают высокие места на международных конкурсах. И эта книга Льюиса Кэрролла "Алиса в зазеркалье" с иллюстрациями Максима Митрофанова, как раз яркого представителя именно русской школы иллюстрации. Она получила в январе 2025 года золотую медаль на выставке в Гонконге. Это очень престижный конкурс, и она получила эту медаль как эталон полиграфического искусства", - сказала Ионайтис. Она отметила, что китайская сторона сама представила книгу на конкурсе. "Эта книга делалась в России, русским художником, русским дизайнером. Мне очень хотелось бы, чтобы она была у вас в коллекции", - отметила иллюстратор.

https://ria.ru/20250227/lavrov-2001946604.html

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россия, гонконг, максим митрофанов, владимир путин