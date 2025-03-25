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Кремль раскрыл условие для вступления Черноморской инициативы в силу
Кремль раскрыл условие для вступления Черноморской инициативы в силу - РИА Новости, 25.03.2025
Кремль раскрыл условие для вступления Черноморской инициативы в силу
Договоренность о реализации Черноморской инициативы может вступить в силу после снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования, говорится РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:28:00+03:00
2025-03-25T19:28:00+03:00
2025-03-25T19:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Договоренность о реализации Черноморской инициативы может вступить в силу после снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования, говорится в сообщении на сайте Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде. Отмечается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. "(Пункт вступает в силу после - ред.) снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования", - говорится в сообщении. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, сша, черное море, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), политика
Россия, США, Черное море, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Политика
Кремль раскрыл условие для вступления Черноморской инициативы в силу
Кремль: Черноморская инициатива вступит в силу после снятия финограничений