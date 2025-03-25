https://ria.ru/20250325/gosavtoinspektsiya-2006939606.html

В Госавтоинспекции озвучили требования к дополнительной маркировке машин

В Госавтоинспекции озвучили требования к дополнительной маркировке машин - РИА Новости, 25.03.2025

В Госавтоинспекции озвучили требования к дополнительной маркировке машин

Госавтоинспекция МВД России напомнила автовладельцам о необходимости соблюдения требований к нанесению дополнительной маркировки на транспортные средства,... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России напомнила автовладельцам о необходимости соблюдения требований к нанесению дополнительной маркировки на транспортные средства, сообщили в ведомстве.Положения предусмотрены постановлением правительства России и вступили в силу зимой 2019 года.Дополнительная маркировка требуется в случаях, когда оригинальные идентификационные данные транспортного средства были изменены, уничтожены или подделаны. Это может произойти из-за коррозии, ремонтных работ или противоправных действий третьих лиц. Нанесение дополнительной маркировки позволяет однозначно идентифицировать автомобиль, что исключает необходимость повторных экспертиз и бюрократических процедур, экономя время владельцев."Дополнительная маркировка — важный инструмент защиты законных интересов автовладельцев. Она позволяет избежать неоправданных временных затрат и обеспечивает прозрачность процедуры идентификации транспортного средства", — объяснил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Услуги по нанесению дополнительной маркировки могут предоставлять аккредитованные органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), а также предприятия-изготовители транспортных средств. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам ответственно подходить к выбору исполнителя. Перед обращением в ту или иную организацию следует убедиться в ее полномочиях, проверив данные в реестре на официальном сайте Минпромторга России. Это позволит избежать рисков обращения к недобросовестным участникам рынка. Нанесение дополнительной маркировки не только упрощает процедуру идентификации транспортного средства, но и защищает автовладельцев от возможных мошеннических действий. В случае изменения или повреждения оригинальной маркировки своевременное обращение в аккредитованную организацию поможет избежать проблем при регистрации и эксплуатации автомобиля.Госавтоинспекция подчеркивает, что соблюдение установленных требований способствует повышению безопасности на дорогах и защите прав автовладельцев.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250227/gosavtoinspektsiya-2001782811.html

https://ria.ru/20250101/gosavtoinspektsiya-1991867625.html

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