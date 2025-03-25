https://ria.ru/20250325/germaniya-2007093576.html

Монастырь Московского патриархата в Германии могут лишить части земли

Монастырь Московского патриархата в Германии могут лишить части земли - РИА Новости, 25.03.2025

Монастырь Московского патриархата в Германии могут лишить части земли

Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гётшендорфе под Берлином могут лишить места для размещения паломников, рассказал РИА Новости настоятель... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:36:00+03:00

2025-03-25T07:36:00+03:00

2025-03-25T10:41:00+03:00

религия

сара вагенкнехт

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московский патриархат

религия

берлин (город)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гётшендорфе под Берлином могут лишить места для размещения паломников, рассказал РИА Новости настоятель обители игумен Даниил (Ирбитс). Паломники, которые трудятся в монастыре без постоянного проживания, ставят палатки либо приезжают в обитель одним днем. Для них и туристов сделали глэмпинг — пространство под открытым небом с маленькими купольными домиками с удобствами. Тем не менее строительное ведомство Мильмерсдорфа, к которому относится земля монастыря, хочет отозвать разрешение на глэмпинг, а его глава Эльке Грабовски выступает против обители как таковой, заявляя об этом в том числе в прессе, сообщил игумен Даниил."У меня есть маленькая надежда, что нам разрешат оставить места для паломников либо попросят поставить их в другое место. Глава Мильмерсдорфа Эльке Грабовски (Партия Сары Вагенкнехт) видит альтернативу Георгиевскому мужскому монастырю в открытии частной клиники для лечения глаз. По ее мнению, передача земли поместья в Гётшендорфе под православный монастырь в 2007 году была глупой идеей. По ее мнению, монастырь не имеет никакого значения для Мильмерсдорфа. Так глава сельсовета высказалась в местной газете Uckermark Kurier. Очень жаль, что глава совета, которая занимает свой пост уже второй срок, ни разу не приехала к нам в монастырь, не зашла в храм. В то же время журналист газеты защищает монастырь", — заявил собеседник агентства.Долгие годы монастырь развивается, ежегодно принимает более тысячи гостей и паломников, их число растет: в последние два года, по словам настоятеля, увеличилось число прихожан в монастырском храме, на территории обители регулярно проводят богослужения и культурные мероприятия.Братия, отметил игумен, содержит монастырское кафе, а недавно на территории обители появились купольные дома для проживания паломников и гостей монастыря — с их помощью собираются средства на дальнейшее строительство храма. "К сожалению, основное здание с годами приходит в упадок, а на его реконструкцию необходимо около десяти миллионов евро, которых у нас нет. Но наша главная задача — как можно быстрее закончить работы по храму, и я очень благодарен всем прихожанам, всей общине, благодаря которым это становится возможным. Самое главное, что мы строим храм не на средства больших меценатов, а благодаря пожертвованиям добрых людей", — сообщил настоятель.В храме, добавил он, идет роспись стен, его алтарная часть полностью готова. Высказывание главы совета, по мнению игумена, продиктовано личным планами завладеть территорией и устроить на ней свой бизнес. При этом большой процент местных жителей относится к монастырю очень хорошо, что можно сказать и о региональной власти, решения которой о глэмпинге монастырь дожидается сейчас, считает Ирбитс. Закрытие монастырю не грозит."Три года назад по ее (главы Мильмерсдорфа. — Прим. ред.) инициативе была создана инициативная группа по "спасению поместья Гётшендорф", которая ничего не произвела, кроме разговоров, которые были забыты. Я знаю точно, что она посылала людей, которые фотографировали исключительно поместье и выставляли потом на различных интернет-платформах с язвительными комментариями к фотографиям здания. Были скрытые угрозы от некоторых лиц, были всевозможные строительные проверки для отчуждения собственности, но, слава богу, мы живем в правовом государстве и мнение главы совета не является абсолютным мнением всех жителей населенного пункта и нашего региона", — рассказал игумен.Собеседник агентства добавил, что Мильмерсдорф интересует исключительно историческое поместье, им пытаются завладеть разными способами на протяжении шести лет. Игумен добавил, что монастырь продолжит жить, строиться и верить, что "двери ада не одолеют" их.

https://ria.ru/20250228/matrona-2002191625.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002278276.html

https://ria.ru/20250104/upts-1992494407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сара вагенкнехт, германия, московский патриархат, религия, берлин (город)