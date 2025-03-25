https://ria.ru/20250325/germanija-2007080439.html
Германия запретила въезд для еще нескольких грузинских чиновников
Германия запретила въезд для еще нескольких грузинских чиновников - РИА Новости, 25.03.2025
Германия запретила въезд для еще нескольких грузинских чиновников
Министерство иностранных дел Германии ввело запрет на въезд в страну для грузинских чиновников, якобы причастных к применению насильственных мер против... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:27:00+03:00
2025-03-25T01:27:00+03:00
2025-03-25T01:27:00+03:00
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии ввело запрет на въезд в страну для грузинских чиновников, якобы причастных к применению насильственных мер против митингующих, сообщается на странице ведомства в соцсети X. В публикации говорится, что "почти три месяца люди в Грузии протестуют за будущее в ЕС и против курса грузинского руководства", при этом утверждается, что они якобы "противостоят запугиваниям, арестам и насилию". "В связи с этим Германия ввела запрет на въезд для еще нескольких грузинских чиновников, ответственных за эти действия", - сказано в сообщении. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250324/gruziya-2006911588.html
https://ria.ru/20250318/parlament-2005736789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Германия, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Германия запретила въезд для еще нескольких грузинских чиновников
Якобы причастным к разгону митингов в Грузии чиновникам запретили въезд в ФРГ