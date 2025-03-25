https://ria.ru/20250325/genprokuratura-2007198330.html
ГП: за рубежом создают интернет-ресурсы с инструкциями по терактам в России
ГП: за рубежом создают интернет-ресурсы с инструкциями по терактам в России - РИА Новости, 25.03.2025
ГП: за рубежом создают интернет-ресурсы с инструкциями по терактам в России
За рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по разрушению транспортной инфраструктуры РФ и вербовки россиян на сторону противника, сообщил начальник... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:52:00+03:00
2025-03-25T14:52:00+03:00
2025-03-25T14:52:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. За рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по разрушению транспортной инфраструктуры РФ и вербовки россиян на сторону противника, сообщил начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов. "По нашему требованию Роскомнадзором заблокирован доступ к созданным за рубежом телеграм-каналам проекта "Останови вагоны". Организаторы подобных групп призывали к разрушению транспортной инфраструктуры РФ, публиковали инструкции к использованию подручных средств для осуществления террористической деятельности", - сказал Хохлов в Совфеде на заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Он отметил, что нежелательные организации активно поддерживают действующих за рубежом экстремистов и террористов, которые создают все новые способы вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, в большинстве случаев это происходит через интернет. "Многие интернет-ресурсы созданы в целях вербовки российских граждан на сторону противника, организации взрывов и поджогов зданий и помещений государственных органов с описанием способов их совершения, указанием реквизитов для сбора денежных средств в поддержку ВСУ", - добавил Хохлов.
https://ria.ru/20250306/fsb-2003350357.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ГП: за рубежом создают интернет-ресурсы с инструкциями по терактам в России
Хохлов: за рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по терактам в РФ