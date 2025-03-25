https://ria.ru/20250325/genprokuratura-2007198330.html

ГП: за рубежом создают интернет-ресурсы с инструкциями по терактам в России

ГП: за рубежом создают интернет-ресурсы с инструкциями по терактам в России - РИА Новости, 25.03.2025

ГП: за рубежом создают интернет-ресурсы с инструкциями по терактам в России

За рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по разрушению транспортной инфраструктуры РФ и вербовки россиян на сторону противника, сообщил начальник... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:52:00+03:00

2025-03-25T14:52:00+03:00

2025-03-25T14:52:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102554/43/1025544378_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_b6200fbeab0687a595718d7059803516.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. За рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по разрушению транспортной инфраструктуры РФ и вербовки россиян на сторону противника, сообщил начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов. "По нашему требованию Роскомнадзором заблокирован доступ к созданным за рубежом телеграм-каналам проекта "Останови вагоны". Организаторы подобных групп призывали к разрушению транспортной инфраструктуры РФ, публиковали инструкции к использованию подручных средств для осуществления террористической деятельности", - сказал Хохлов в Совфеде на заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Он отметил, что нежелательные организации активно поддерживают действующих за рубежом экстремистов и террористов, которые создают все новые способы вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, в большинстве случаев это происходит через интернет. "Многие интернет-ресурсы созданы в целях вербовки российских граждан на сторону противника, организации взрывов и поджогов зданий и помещений государственных органов с описанием способов их совершения, указанием реквизитов для сбора денежных средств в поддержку ВСУ", - добавил Хохлов.

https://ria.ru/20250306/fsb-2003350357.html

https://ria.ru/20250325/podrostok-2007129184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы украины, безопасность