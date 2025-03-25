https://ria.ru/20250325/gaz-2007145975.html

Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах

Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах - РИА Новости, 25.03.2025

Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах

25 марта около девяти утра в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома в Махачкале (Дагестан) взорвался газ. Возник пожар, позже открытое горение было... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:46:00+03:00

2025-03-25T11:46:00+03:00

2025-03-25T11:46:00+03:00

справки

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007119035_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_1f40ac1bc1432418235e8c5cff65d122.jpg

202525 марта около девяти утра в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома в Махачкале (Дагестан) взорвался газ. Возник пожар, позже открытое горение было ликвидировано. Взрыв частично повредил окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Из дома эвакуировали 150 человек. Как заявили в мэрии Махачкалы, дом еще не введен в эксплуатацию и числится в реестре незаконно возведенных, жильцов там быть не должно. По информации мэра города, пострадали собственница квартиры и несколько прохожих. К ликвидации последствий происшествия привлечены 86 человек и 24 единицы техники. 3 февраля на первом этаже жилого дома в Туапсе на Кубани произошел взрыв бытового газа. За взрывом последовало горение на площади 60 квадратных метров. Из здания эвакуировали 18 человек. В результате ЧП пострадал один человек.4 февраля стало известно, что пострадавший 33-летний мужчина скончался в больнице. 17 января в жилом двухэтажном доме в Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв газовоздушной смеси. Возникший пожар был локализован на площади 250 квадратных метров. Эвакуировано 16 человек, семь человек спасены. Одна из жительниц дома погибла, вторая была доставлена в медицинское учреждение. Всего в доме зарегистрировано 28 человек. Вечером 6 января в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске (Карелия) произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС России, после хлопка в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло. Пострадали четыре человека, двоих из которых спасатели вытащили из-под завалов. Они были госпитализированы. Остальных жильцов дома эвакуировали.28 декабря в Самаре на первом этаже многоквартирного дома в котельной произошел взрыв газа. В результате аварии обрушились стены смежных с техническим помещением четырех квартир на первом этаже и двух квартир на втором. Пострадали три человека, в том числе ребенок.10 декабря в Махачкале в Дагестане произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадали два человека, 40 жильцов были эвакуированы. В результате взрыва повреждения получили восемь квартир в двух домах. 29 ноября в частном доме в селе Пседах Малгобекского района Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате взрыва погибла женщина, пострадали трое детей. 23 ноября в Сызрани в Самарской области в квартире многоквартирного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия обрушилась межквартирная стена, пострадал один человек. 9 ноября в Пятигорске в Ставропольском крае произошел пожар в девятиэтажном жилом доме в ЖК "Курортный" из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате произошедшего один человек погиб, трое пострадали. Из-за взрыва были повреждены 22 квартиры в двух подъездах, семь нежилых помещений и девять автомобилей. В этот же день в Москве в пятиэтажном жилом доме на пятом этаже в квартире произошел пожар в результате хлопка газа. Произошло обрушение межкомнатных перегородок. Пострадало семь человек, в том числе четверо детей. 6 ноября в Воронежской области в девятиэтажном жилом доме на 2 этаже загорелась квартира в результате хлопка бытового газа. Погиб один человек, еще один пострадал. Сотрудники МЧС России эвакуировали из дома 32 человека. В ночь на 6 ноября в многоэтажном жилом доме в Нововоронеже в Воронежской области произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. В результате ЧП один человек погиб, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы. Огнем были повреждены три квартиры, 32 жителя были эвакуированы. 2 ноября в Самаре в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадал один человек. 31 октября в Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) в многоквартирном жилом доме по улице Лободина произошел хлопок бытового газа с последующим обрушением верхних этажей. В результате взрыва газовоздушной смеси один человек погиб, еще девять человек пострадали, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. По данным МЧС по региону, силами пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировано 52 человека. Всего к ликвидации последствий привлечены 92 человека и 29 единиц техники.29 октября в населенном пункте Акнада Кизилюртовского района Дагестана в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента пострадали два мальчика 2010 года рождения. Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта с ожогами средней степени тяжести. По данным МЧС России по республике, разрушений нет, но повреждена кровля дома и выбито окно.23 октября в Сухом Логу Свердловской области на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате ЧП была нарушена целостность остекления оконных проемов в подъезде и двух квартирах, однако видимых повреждений несущих конструкций в доме не выявлено. По данным пресс-службы регионального главка МВД, сведений о пострадавших не поступало.19 октября в Кирсанове Тамбовской области в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. Позже открытое горение было ликвидировано. В результате происшествия пять человек погибли, еще 11 пострадали.22 сентября в поселке Ачису в Карабудахкентском районе Дагестана после замены газораспределительного шкафа из-за взрыва газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. Пожарные МЧС ликвидировали огонь на площади 100 квадратных метров. В результате погиб семилетний ребенок, еще три человека были доставлены в больницу с ожогами.7 сентября в дагестанском Кизилюрте на первом этаже многоквартирного дома произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. В результате ЧП пострадал один человек.2 сентября в Новороссийске в Краснодарском крае в результате хлопка газовоздушной смеси начался пожар в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. К ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, шесть единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, четыре единицы техники. Пожар был потушен на 20 квадратных метрах. В результате происшествия 64-летнего мужчину с ожогами госпитализировали, еще 30 человек были эвакуированы.22 августа в городе Кизел Пермского края произошел хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом многоквартирном доме. По данным регионального ГУ МЧС, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами. Из-под завалов спасли мужчину. В региональном ГУМЧС сообщили, что после взрыва газа были эвакуированы 26 человек, пострадавший мужчина был госпитализирован.16 августа в поселке Новое Голубево под Калининградом произошел хлопок газа в одной из квартир жилого дома. В квартире в момент происшествия находился 39-летний мужчина. Он был доставлен в больницу. Повреждения получили еще четыре квартиры, жильцы которых не пострадали.1 августа в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. По данным экстренных служб, пострадали шесть человек, в том числе трое детей.На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Также туда направили два вертолета детской и взрослой реанимации.25 июля в селе Тополеве под Хабаровском в четырехэтажном доме произошел взрыв газа. В результате ЧП выгорели одна квартира и четыре балкона. При взрыве пострадал мужчина, он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 90% поверхности тела. 29 июля стало известно, что пострадавший скончался.Пострадали также трое детей, которые гуляли рядом, – их задело. Дети были осмотрены медиками – с ними все в порядке.2 июля в Стерлитамаке (Башкирия) в многоэтажном доме №150 по улице Артема взорвался газ. По информации местных властей, взрыв произошел на втором этаже при неосторожном обращении с бытовым газом. Как сообщила прокуратура Башкирии, по предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ на газовом оборудовании. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили двое несовершеннолетних и два сотрудника газовой службы. Их доставили в больницу.30 мая в Грозном произошел взрыв газа в квартире на первом этаже жилого дома. Пострадали пять человек, в том числе четверо детей. По данным следствия, ЧП произошло из-за утечки бытового газа из резинового шланга газовой плиты.14 мая в селе Усады в Лаишевском районе Татарстана в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия два человека пострадали, они были госпитализированы.13 мая в поселке Лиховском Каменска-Шахтинска Ростовской области произошел взрыв в частном доме. В результате взрыва было разрушено частное домовладение, два человека были госпитализированы с ожогами.5 апреля в дагестанском Избербаше в двухэтажном частном жилом доме взорвался газ. Пострадали семейная пара и их 7-летний сын, их в крайне тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. На следующий день мальчик умер. 9 апреля стало известно, что в больнице скончалась женщина, получившая ожоги свыше 90% тела.23 марта в Нижнем Новгороде в квартире жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате ЧП были повреждены оконный проем и стена квартиры, пострадали ее жильцы. (РИА Новости, 24 марта 2024 года, 01:39)6 марта в дагестанском Дербенте в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате произошедшего двое человек были госпитализированы.1 марта в подмосковном Серпухове в многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа в одной из квартир. В результате происшествия загорелись четыре квартиры на четвертом этаже, огонь охватил 155 квадратных метров. По данным МЧС России, пострадали четыре человека, из них один ребенок.13 февраля в Малгобекском районе Ингушетии в частном доме в селе Пседах произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате ЧП пострадал один человек, он был госпитализирован.11 февраля в Чечне в селе Чечен-аул в частном доме произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали четыре человека – родители и двое малолетних детей. По данным СУ СК по республике, взрыв произошел из-за неисправности шланга, подсоединенного к газовой плите. Все пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести.7 февраля в Ингушетии в селении Новый Редант в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Возгорания после взрыва не было, в доме были выбиты оконные и дверные проемы, разрушена конструкция кровли. В результате пострадали два человека, которые были госпитализированы.4 февраля в дагестанском Дербенте в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси на втором этаже. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по республике, разрушений в доме нет, выбиты окна. В результате происшествия пострадали два человека.24 января в городе Томмот в Алданском районе Якутии в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали пять человек, двое были госпитализированы с ожогами.18 января в Махачкале (Дагестан) в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщила, что причиной взрыва стала утечка газа.Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. Все они с обширными ожогами были госпитализированы в реанимацию ожогового центра Республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. В день происшествия скончались все дети, им было от двух до пяти лет, их родители скончались 19 января. В Минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.17 января в Грозном (Чечня) в частном доме произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали четверо детей.12 января в селении Нестеровское Сунженского района Ингушетии в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном доме. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе трое детей. Все они были госпитализированы.11 января в Самаре в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, который привел к возгоранию на площади 12 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек. Пожарно-спасательными подразделениями было спасено шесть человек, в том числе один ребенок. Самостоятельно эвакуировались семь человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия