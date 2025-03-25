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Во Франции столкнулись два военных самолета - РИА Новости, 25.03.2025
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20:57 25.03.2025 (обновлено: 21:05 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/frantsija-2007301043.html
Во Франции столкнулись два военных самолета
Во Франции столкнулись два военных самолета - РИА Новости, 25.03.2025
Во Франции столкнулись два военных самолета
Два военных патрульных самолета Alpha Jet столкнулись на востоке Франции, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:57:00+03:00
2025-03-25T21:05:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
rafale
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ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Два военных патрульных самолета Alpha Jet столкнулись на востоке Франции, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. "На востоке Франции только что произошла авария с участием двух проводивших учения самолетов Alpha Jet из патрульной службы. Задействованы экстренные службы в координации между министерствами внутренних дел и обороны", - написал он в соцсети Х. Как сообщил агентству Франс Пресс источник в ВВС Франции, два самолета столкнулись возле авиабазы 113 в Сен-Дизье (департамент Верхняя Марна). Два пилота и пассажир смогли катапультироваться и были найдены в сознании, отметил источник. В августе прошлого года в департаменте Мерт и Мозель на востоке страны также во время отработки боевого маневра столкнулись два истребителя Rafale. Погибли двое пилотов, находившихся в одном из истребителей.
https://ria.ru/20250318/samolet-2005624030.html
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в мире, франция, себастьян лекорню, rafale
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Rafale
Во Франции столкнулись два военных самолета

На востоке Франции столкнулись два военных патрульных самолета Alpha Jet

© Кадр видео из соцсетейДва военных патрульных самолета Alpha Jet столкнулись на востоке Франции
Два военных патрульных самолета Alpha Jet столкнулись на востоке Франции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Два военных патрульных самолета Alpha Jet столкнулись на востоке Франции
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ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Два военных патрульных самолета Alpha Jet столкнулись на востоке Франции, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
"На востоке Франции только что произошла авария с участием двух проводивших учения самолетов Alpha Jet из патрульной службы. Задействованы экстренные службы в координации между министерствами внутренних дел и обороны", - написал он в соцсети Х.
Как сообщил агентству Франс Пресс источник в ВВС Франции, два самолета столкнулись возле авиабазы 113 в Сен-Дизье (департамент Верхняя Марна). Два пилота и пассажир смогли катапультироваться и были найдены в сознании, отметил источник.
В августе прошлого года в департаменте Мерт и Мозель на востоке страны также во время отработки боевого маневра столкнулись два истребителя Rafale. Погибли двое пилотов, находившихся в одном из истребителей.
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В миреФранцияСебастьян ЛекорнюRafale
 
 
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