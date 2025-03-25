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Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского - РИА Новости, 25.03.2025
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20:21 25.03.2025 (обновлено: 20:36 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/frantsija-2007294681.html
Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского
Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского - РИА Новости, 25.03.2025
Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского
Винодел во Франции подделал более 500 тысяч бутылок шампанского, газируя дешевое испанское вино и добавляя в него сахар, за это ему грозит до 5 лет тюрьмы,... РИА Новости, 25.03.2025
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ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Винодел во Франции подделал более 500 тысяч бутылок шампанского, газируя дешевое испанское вино и добавляя в него сахар, за это ему грозит до 5 лет тюрьмы, передает телеканал TF1. Винодел Дидье Шопен из города Суасон в департаменте Эна региона О-де-Франс на северо-востоке Франции более года занимался производством поддельного шампанского. Он закупал дешевое испанское вино, а бутылки изготавливал в соседнем департаменте Марна региона Шампань-Арденны, где она располагает производством настоящего шампанского, и там же клеил этикетки, чтобы избежать подозрений. Аферу раскрыл сотрудник соседнего предприятия, который заметил бутылки для шампанского, что показалось ему странным в регионе, где напиток не производится. Напиток продавался в супермаркетах по 15 евро за бутылку. При этом минимальная цена на шампанские вина во Франции составляет порядка 25 евро. Шопен признал свою вину, сославшись на финансовые трудности. Суд по делу о мошенничестве состоится в трибунале Реймса в июне. Ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 375 тысяч евро.
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франция, шампань-арденны, реймс, в мире
Франция, Шампань-Арденны, Реймс, В мире
Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского

Виноделу во Франции грозит до 5 лет тюрьмы за подделку бутылок шампанского

© Фото : Alain Crémont Винодел Дидье Шопен
Винодел Дидье Шопен - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Alain Crémont
Винодел Дидье Шопен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Винодел во Франции подделал более 500 тысяч бутылок шампанского, газируя дешевое испанское вино и добавляя в него сахар, за это ему грозит до 5 лет тюрьмы, передает телеканал TF1.
Винодел Дидье Шопен из города Суасон в департаменте Эна региона О-де-Франс на северо-востоке Франции более года занимался производством поддельного шампанского. Он закупал дешевое испанское вино, а бутылки изготавливал в соседнем департаменте Марна региона Шампань-Арденны, где она располагает производством настоящего шампанского, и там же клеил этикетки, чтобы избежать подозрений. Аферу раскрыл сотрудник соседнего предприятия, который заметил бутылки для шампанского, что показалось ему странным в регионе, где напиток не производится.
Напиток продавался в супермаркетах по 15 евро за бутылку. При этом минимальная цена на шампанские вина во Франции составляет порядка 25 евро.
Шопен признал свою вину, сославшись на финансовые трудности. Суд по делу о мошенничестве состоится в трибунале Реймса в июне. Ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 375 тысяч евро.
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