https://ria.ru/20250325/frantsija-2007294681.html

Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского

Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского - РИА Новости, 25.03.2025

Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского

Винодел во Франции подделал более 500 тысяч бутылок шампанского, газируя дешевое испанское вино и добавляя в него сахар, за это ему грозит до 5 лет тюрьмы,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T20:21:00+03:00

2025-03-25T20:21:00+03:00

2025-03-25T20:36:00+03:00

франция

шампань-арденны

реймс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007296121_0:180:768:612_1920x0_80_0_0_8c24f45fec40775ecfcee7bd54cfc52b.jpg

ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Винодел во Франции подделал более 500 тысяч бутылок шампанского, газируя дешевое испанское вино и добавляя в него сахар, за это ему грозит до 5 лет тюрьмы, передает телеканал TF1. Винодел Дидье Шопен из города Суасон в департаменте Эна региона О-де-Франс на северо-востоке Франции более года занимался производством поддельного шампанского. Он закупал дешевое испанское вино, а бутылки изготавливал в соседнем департаменте Марна региона Шампань-Арденны, где она располагает производством настоящего шампанского, и там же клеил этикетки, чтобы избежать подозрений. Аферу раскрыл сотрудник соседнего предприятия, который заметил бутылки для шампанского, что показалось ему странным в регионе, где напиток не производится. Напиток продавался в супермаркетах по 15 евро за бутылку. При этом минимальная цена на шампанские вина во Франции составляет порядка 25 евро. Шопен признал свою вину, сославшись на финансовые трудности. Суд по делу о мошенничестве состоится в трибунале Реймса в июне. Ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 375 тысяч евро.

https://ria.ru/20241205/lidery-1987438221.html

франция

шампань-арденны

реймс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, шампань-арденны, реймс, в мире