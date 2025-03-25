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Ефимов: на станции метро "Достоевская" проложат вентиляционный ствол - РИА Новости, 25.03.2025
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14:12 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/efimov-2007152725.html
Ефимов: на станции метро "Достоевская" проложат вентиляционный ствол
Ефимов: на станции метро "Достоевская" проложат вентиляционный ствол - РИА Новости, 25.03.2025
Ефимов: на станции метро "Достоевская" проложат вентиляционный ствол
Специалисты осуществляют монтаж стволопроходческого комплекса на площадке строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии метро Москвы, также они проложат... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:12:00+03:00
2025-03-25T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты осуществляют монтаж стволопроходческого комплекса на площадке строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии метро Москвы, также они проложат вертикальный ствол вентиляционной камеры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что для строительства станции необходимы индивидуальные решения, специалисты проводят работы на глубине более 30 метров и в условиях сложной гидрогеологии и обильного водопритока. Также ситуацию осложняет плотная городская застройка."Для осуществления строительства станции в составе действующей линии метро выполняются подготовительные работы: ведется сооружение шахтных стволов, подходных, вспомогательных выработок и обходных тоннелей. В настоящий момент строители приступили к монтажу стволопроходческого комплекса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. В сообщении уточняется, в рамках проходки вентиляционного ствола он пройдет 44 метра. Помимо этого, специалисты смонтируют два временных и 44 постоянных железобетонных кольца.Во время строительства вертикальный ствол будут применять для перемещения материалов. Также его предстоит использовать для рабочих нужд, добавляется в пресс-релизе.Кроме того, на станции планируется создание двух вестибюлей. Один будет находится под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, а второй наземный – на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство станции "Достоевская" городского метрополитена.
https://ria.ru/20250325/efimov-2007040265.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на станции метро "Достоевская" проложат вентиляционный ствол

Ефимов: на станции "Достоевская" московского метро проложат вентиляционный ствол

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты осуществляют монтаж стволопроходческого комплекса на площадке строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии метро Москвы, также они проложат вертикальный ствол вентиляционной камеры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что для строительства станции необходимы индивидуальные решения, специалисты проводят работы на глубине более 30 метров и в условиях сложной гидрогеологии и обильного водопритока. Также ситуацию осложняет плотная городская застройка.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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"Для осуществления строительства станции в составе действующей линии метро выполняются подготовительные работы: ведется сооружение шахтных стволов, подходных, вспомогательных выработок и обходных тоннелей. В настоящий момент строители приступили к монтажу стволопроходческого комплекса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, в рамках проходки вентиляционного ствола он пройдет 44 метра. Помимо этого, специалисты смонтируют два временных и 44 постоянных железобетонных кольца.
Во время строительства вертикальный ствол будут применять для перемещения материалов. Также его предстоит использовать для рабочих нужд, добавляется в пресс-релизе.
Кроме того, на станции планируется создание двух вестибюлей. Один будет находится под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, а второй наземный – на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство станции "Достоевская" городского метрополитена.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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