https://ria.ru/20250325/efimov-2007040265.html
Ефимов: на северо-востоке Москвы построят деловой квартал по программе КРТ
Ефимов: на северо-востоке Москвы построят деловой квартал по программе КРТ - РИА Новости, 25.03.2025
Ефимов: на северо-востоке Москвы построят деловой квартал по программе КРТ
В Марьиной Роще на северо-востоке Москвы построят деловой квартал в рамках комплексного развития территории (КРТ), инвестиции в редевелопмент площадки превысят... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:12:00+03:00
2025-03-25T10:12:00+03:00
2025-03-25T10:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Марьиной Роще на северо-востоке Москвы построят деловой квартал в рамках комплексного развития территории (КРТ), инвестиции в редевелопмент площадки превысят 51 миллиард рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Столица заключила с правообладателем земли и недвижимости в районе Марьина Роща договор о КРТ. В рамках соглашения на участке площадью 6,93 гектара в течение восьми лет создадут современный деловой квартал. Инвестиции в развитие площадки составят 51,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 2,4 миллиарда рублей. Реализация проекта даст городу 5,4 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, редевелопментом организацией площадки в районе Савёловского вокзала займется ООО "Бизнес-Инвестиции". Инвестор планирует построить более 187 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе бизнес-центр, торговый комплекс со спортивным объектом и гостиницу на 850 номеров.Сейчас в столице на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250322/efimov-2006605567.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на северо-востоке Москвы построят деловой квартал по программе КРТ
Ефимов: в Марьиной Роще построят деловой квартал по программе КРТ
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Марьиной Роще на северо-востоке Москвы построят деловой квартал в рамках комплексного развития территории (КРТ), инвестиции в редевелопмент площадки превысят 51 миллиард рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица заключила с правообладателем земли и недвижимости в районе Марьина Роща договор о КРТ. В рамках соглашения на участке площадью 6,93 гектара в течение восьми лет создадут современный деловой квартал. Инвестиции в развитие площадки составят 51,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 2,4 миллиарда рублей. Реализация проекта даст городу 5,4 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, редевелопментом организацией площадки в районе Савёловского вокзала займется ООО "Бизнес-Инвестиции". Инвестор планирует построить более 187 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе бизнес-центр, торговый комплекс со спортивным объектом и гостиницу на 850 номеров.
Сейчас в столице на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.