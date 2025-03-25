https://ria.ru/20250325/efimov-2007037031.html

Ефимов: в Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов

Ефимов: в Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов - РИА Новости, 25.03.2025

Ефимов: в Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов

В Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов общей площадью 140 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:12:00+03:00

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2025-03-25T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов общей площадью 140 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2024 году в столице построили 17 спортивных зданий и сооружений суммарной площадью около 140 тысяч квадратных метров. Шесть объектов возвели за счет городского бюджета. Активно участвовали в развитии спортивной инфраструктуры столицы и девелоперы. Они построили 11 объектов – это физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, гребная база, ледовая арена и другие. Наибольшее количество зданий появилось в Центральном административном округе Москвы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В частности, в Очакове-Матвеевском на территории бывшей промзоны в прошлом году появился спортивное сооружение с ледовой ареной размерами 50 на 25 метров. спортивно-оздоровительный центр на Большой Очаковской улице рассчитан на 95 посетителей, уточняется в сообщении.Как отмечается в нем, самыми заметными городскими объектами стали теннисный комплекс "Лужники" площадью 36 тысяч квадратных метров в Хамовниках и спорткомплекс на 21 тысячу "квадратов" в Мнёвниковской пойме.В марте 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Люблине стадион "Локомотив" после комплексной модернизации. Спортивный комплекс площадью более 3 гектаров теперь состоит из трех футбольных полей с искусственным газоном.

https://ria.ru/20250324/efimov-2006608793.html

https://ria.ru/20250323/efimov-2006606276.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы