https://ria.ru/20250325/efimov-2007037031.html
Ефимов: в Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов
Ефимов: в Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов - РИА Новости, 25.03.2025
Ефимов: в Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов
В Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов общей площадью 140 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:12:00+03:00
2025-03-25T09:12:00+03:00
2025-03-25T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14b1b6751118053a481186b88a854b.png
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов общей площадью 140 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2024 году в столице построили 17 спортивных зданий и сооружений суммарной площадью около 140 тысяч квадратных метров. Шесть объектов возвели за счет городского бюджета. Активно участвовали в развитии спортивной инфраструктуры столицы и девелоперы. Они построили 11 объектов – это физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, гребная база, ледовая арена и другие. Наибольшее количество зданий появилось в Центральном административном округе Москвы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В частности, в Очакове-Матвеевском на территории бывшей промзоны в прошлом году появился спортивное сооружение с ледовой ареной размерами 50 на 25 метров. спортивно-оздоровительный центр на Большой Очаковской улице рассчитан на 95 посетителей, уточняется в сообщении.Как отмечается в нем, самыми заметными городскими объектами стали теннисный комплекс "Лужники" площадью 36 тысяч квадратных метров в Хамовниках и спорткомплекс на 21 тысячу "квадратов" в Мнёвниковской пойме.В марте 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Люблине стадион "Локомотив" после комплексной модернизации. Спортивный комплекс площадью более 3 гектаров теперь состоит из трех футбольных полей с искусственным газоном.
https://ria.ru/20250324/efimov-2006608793.html
https://ria.ru/20250323/efimov-2006606276.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32dac91730118fb23942b7a8a409d4f5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов
Ефимов: за прошлый год в Москве построили 17 спортивных объектов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Москве в 2024 году построили 17 спортивных объектов общей площадью 140 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2024 году в столице построили 17 спортивных зданий и сооружений суммарной площадью около 140 тысяч квадратных метров. Шесть объектов возвели за счет городского бюджета. Активно участвовали в развитии спортивной инфраструктуры столицы и девелоперы. Они построили 11 объектов – это физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, гребная база, ледовая арена и другие. Наибольшее количество зданий появилось в Центральном административном округе Москвы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В частности, в Очакове-Матвеевском на территории бывшей промзоны в прошлом году появился спортивное сооружение с ледовой ареной размерами 50 на 25 метров. спортивно-оздоровительный центр на Большой Очаковской улице рассчитан на 95 посетителей, уточняется в сообщении.
Как отмечается в нем, самыми заметными городскими объектами стали теннисный комплекс "Лужники" площадью 36 тысяч квадратных метров в Хамовниках и спорткомплекс на 21 тысячу "квадратов" в Мнёвниковской пойме.
В марте 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Люблине стадион "Локомотив" после комплексной модернизации. Спортивный комплекс площадью более 3 гектаров теперь состоит из трех футбольных полей с искусственным газоном.