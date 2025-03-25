https://ria.ru/20250325/dogovorennosti-2007288425.html

В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю

В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025

В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю

Договоренности России и США по "Черноморской инициативе" должны вступить в силу после снятия, в том числе, ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:44:00+03:00

2025-03-25T19:44:00+03:00

2025-03-25T19:45:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Договоренности России и США по "Черноморской инициативе" должны вступить в силу после снятия, в том числе, ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, говорится в обнародованном во вторник сообщении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде. "Пункты 1 и 2 вступают в силу после: снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. В пунктах первом и втором говорилось, что, в соответствии с договоренностью, стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", при этом США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

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