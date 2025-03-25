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В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
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19:44 25.03.2025 (обновлено: 19:45 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/dogovorennosti-2007288425.html
В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю
В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю
Договоренности России и США по "Черноморской инициативе" должны вступить в силу после снятия, в том числе, ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:44:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Договоренности России и США по "Черноморской инициативе" должны вступить в силу после снятия, в том числе, ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, говорится в обнародованном во вторник сообщении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде. "Пункты 1 и 2 вступают в силу после: снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. В пунктах первом и втором говорилось, что, в соответствии с договоренностью, стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", при этом США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.
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экономика, россия, сша
Экономика, Россия, США
В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю

Договоренности по Черному морю вступят в силу после снятия санкций на технику

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Договоренности России и США по "Черноморской инициативе" должны вступить в силу после снятия, в том числе, ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, говорится в обнародованном во вторник сообщении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде.
"Пункты 1 и 2 вступают в силу после: снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
В пунктах первом и втором говорилось, что, в соответствии с договоренностью, стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", при этом США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.
Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы
24 марта, 12:42
 
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