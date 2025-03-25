https://ria.ru/20250325/desantniki-2007285968.html

Десантники уничтожили американскую бронемашину у границы с Курской областью

Десантники уничтожили американскую бронемашину у границы с Курской областью - РИА Новости, 25.03.2025

Десантники уничтожили американскую бронемашину у границы с Курской областью

Российские разведчики-десантники уничтожили FPV-дронами на оптоволокне пытавшуюся подъехать к границе с Курской областью американский бронетранспортер MaxxPro и РИА Новости, 25.03.2025

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специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мар – РИА Новости. Российские разведчики-десантники уничтожили FPV-дронами на оптоволокне пытавшуюся подъехать к границе с Курской областью американский бронетранспортер MaxxPro и пехоту ВСУ. За работой расчетов FPV наблюдал корреспондент РИА Новости. На кадрах видно, как операторы БПЛА уничтожают бронемашину и пехоту ВСУ. "На рассвете была замечена техника противника – MaxxPro. Огнём артиллерии он был остановлен, а нами сожжён", – сообщил РИА Новости десантник с позывным "Кабан". Он добавил, что в результате разведки была также выявлена пехота ВСУ в нескольких блиндажах и уничтожена при помощи дронов.

https://ria.ru/20250325/svo-2007095759.html

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Уничтожение FPV-дронами американской бронемашины и пехоты ВСУ у границы с Курской областью Российские разведчики-десантники уничтожили FPV-дронами на оптоволокне пытавшуюся подъехать к границе с Курской областью американскую бронемашину и пехоту ВСУ. За работой расчетов FPV наблюдал корреспондент РИА Новости. 2025-03-25T11:33 true PT1M05S

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курская область, вооруженные силы украины, спецоперация