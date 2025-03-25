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Делегации США и Украины покинули площадку переговоров в Эр-Рияде
Делегации США и Украины покинули площадку переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Делегации США и Украины покинули площадку переговоров в Эр-Рияде
Кортежи представителей Украины и США покинули территорию отеля в Эр-Рияде, где последние дни проходили переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, передаёт РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:34:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 25 мар - РИА Новости. Кортежи представителей Украины и США покинули территорию отеля в Эр-Рияде, где последние дни проходили переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в саудовской столице во вторник. Как сообщили РИА Новости сотрудники службы охраны отеля, теперь вход на территорию и в здание свободный, ограничения, которые действовали в понедельник во время переговоров делегаций России и США, уже сняты. Во вторник вечером у входа в отель отсутствовали припаркованные машины представительского класса, дежурящих на территории сотрудников службы безопасности было гораздо меньше, чем в предыдущие дни. Переговоры России и США проходили 24 марта в закрытом для прессы режиме, проход для журналистов в здание отеля был ограничен. В российской делегации было примерно 20 человек, они прибыли на переговоры с США на 12 машинах. Накануне встречи представителей России и США, в воскресенье, состоялся первый раунд консультаций между делегациями Киева и Вашингтона. Как сообщал РИА Новости замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, встреч российской и украинской делегаций в Эр-Рияде не было запланировано.
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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский
Делегации США и Украины покинули площадку переговоров в Эр-Рияде
Кортежи представителей Украины и США покинули территорию отеля в Эр-Рияде