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В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту - РИА Новости, 25.03.2025
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13:47 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/chuvashija-2007182506.html
В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту
В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту - РИА Новости, 25.03.2025
В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту
Уголовное дело возбудили на врачей "скорой" в Чувашии, не оказавших надлежащую помощь пациенту, который вскоре скончался, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:47:00+03:00
2025-03-25T13:47:00+03:00
происшествия
россия
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на врачей "скорой" в Чувашии, не оказавших надлежащую помощь пациенту, который вскоре скончался, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Житель Чебоксары обратился с жалобой на действия работников бригады скорой медицинской помощи к руководителю регионального СУСК Александру Полтинину. "По версии следствия, утром 4 января работники республиканского центра медицины катастроф, прибывшие к жителю Чебоксар в составе бригады скорой медицинской помощи, допустили ошибку диагностирования состояния здоровья пациента, недооценив клиническую картину и изменения на электрокардиограмме, а также не приняли мер к его экстренной госпитализации, оставив больного дома. В результате мужчина скончался в течение полутора часов после отъезда бригады скорой помощи от хронической ишемической болезни сердца", - говорится в сообщении. По результатам личного приема по поручению руководителя ведомства возбуждено в отношении сотрудников "скорой" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Расследование уголовного дела поставлено руководством управления на контроль.
https://ria.ru/20250117/skoraya-1994132931.html
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происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту

СК возбудил дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на врачей "скорой" в Чувашии, не оказавших надлежащую помощь пациенту, который вскоре скончался, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Житель Чебоксары обратился с жалобой на действия работников бригады скорой медицинской помощи к руководителю регионального СУСК Александру Полтинину.
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"По версии следствия, утром 4 января работники республиканского центра медицины катастроф, прибывшие к жителю Чебоксар в составе бригады скорой медицинской помощи, допустили ошибку диагностирования состояния здоровья пациента, недооценив клиническую картину и изменения на электрокардиограмме, а также не приняли мер к его экстренной госпитализации, оставив больного дома. В результате мужчина скончался в течение полутора часов после отъезда бригады скорой помощи от хронической ишемической болезни сердца", - говорится в сообщении.
По результатам личного приема по поручению руководителя ведомства возбуждено в отношении сотрудников "скорой" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Расследование уголовного дела поставлено руководством управления на контроль.
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