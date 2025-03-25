https://ria.ru/20250325/chuvashija-2007182506.html
В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту
В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту - РИА Новости, 25.03.2025
В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту
Уголовное дело возбудили на врачей "скорой" в Чувашии, не оказавших надлежащую помощь пациенту, который вскоре скончался, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:47:00+03:00
2025-03-25T13:47:00+03:00
2025-03-25T13:47:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на врачей "скорой" в Чувашии, не оказавших надлежащую помощь пациенту, который вскоре скончался, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Житель Чебоксары обратился с жалобой на действия работников бригады скорой медицинской помощи к руководителю регионального СУСК Александру Полтинину. "По версии следствия, утром 4 января работники республиканского центра медицины катастроф, прибывшие к жителю Чебоксар в составе бригады скорой медицинской помощи, допустили ошибку диагностирования состояния здоровья пациента, недооценив клиническую картину и изменения на электрокардиограмме, а также не приняли мер к его экстренной госпитализации, оставив больного дома. В результате мужчина скончался в течение полутора часов после отъезда бригады скорой помощи от хронической ишемической болезни сердца", - говорится в сообщении. По результатам личного приема по поручению руководителя ведомства возбуждено в отношении сотрудников "скорой" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Расследование уголовного дела поставлено руководством управления на контроль.
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происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту
СК возбудил дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту