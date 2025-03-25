https://ria.ru/20250325/chislo-2007172943.html

Число эвакуированных из приграничья Курской области достигло 606 человек

Число эвакуированных из приграничья Курской области достигло 606 человек - РИА Новости, 25.03.2025

Число эвакуированных из приграничья Курской области достигло 606 человек

Число эвакуированных из приграничья в Курской области мирных жителей достигло 606, среди них 16 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:10:00+03:00

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2025-03-25T13:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Число эвакуированных из приграничья в Курской области мирных жителей достигло 606, среди них 16 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Число эвакуированных из приграничья мирных жителей достигло 606 человек, из них 16 детей. Масштабная работа по эвакуации наших людей из освобожденных населенных пунктов развернута с 12 марта. Сейчас в ПВР (пунктах временного размещения - ред.) на территории региона размещены 246 мирных жителей, 360 человек забрали родные и близкие", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он также отметил, что с людьми работают медики, психологи, социальные и юридические службы, жители обеспечены всем необходимым."Рад, что наши люди постепенно возвращаются к мирной жизни, несмотря на тяжелейшие испытания! Работа по эвакуации мирных жителей продолжается", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, александр хинштейн