https://ria.ru/20250325/blagoveschensk-2007093391.html

Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье

Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье - РИА Новости, 25.03.2025

Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье

Медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" за 40 минут доставили 20-летнюю россиянку в коме из Китая в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:31:00+03:00

2025-03-25T07:31:00+03:00

2025-03-25T11:40:00+03:00

здоровье - общество

китай

благовещенск

хэйхэ

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" за 40 минут доставили 20-летнюю россиянку в коме из Китая в Благовещенск, сообщает минздрав Амурской области. Как сообщает ведомство, девушке внезапно стало плохо в Пекине, ее срочно доставили в одно из местных медицинских учреждений Китая. Несмотря на проведенное лечение, состояние оставалось крайне тяжелым, требовалось длительное долечивание в условиях стационара. До граничащего с Благовещенском китайского города Хэйхэ пациентку доставили на реанимационном автомобиле в сопровождении пекинских медиков. На границе уже дежурила машина скорой помощи со специалистами центра медицины катастроф. "Благодаря сотрудничеству МИД РФ в Благовещенске и минздрава Амурской области, удалось организовать "зеленый коридор" на таможне. Несмотря на тяжелое состояние девушки, которая находилась в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких транспортировка из Пекина до Хэйхэ прошла успешно. Эвакуация по мосту до областной больницы заняла всего 40 минут", - приводятся в сообщении слова анестезиолога-реаниматолога ТЦМК Олега Самарина. Сейчас девушка лечится в реанимационном отделении Амурской областной клинической больницы. Как отмечают в минздраве, ранее специалисты центра эвакуировали из Благовещенска в Хэйхэ гражданина КНР с инсультом.

https://ria.ru/20250118/lechenie-1994367590.html

https://ria.ru/20250317/krym-2005478436.html

китай

благовещенск

хэйхэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, китай, благовещенск, хэйхэ, общество