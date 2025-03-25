Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье
Медики ТЦМК за 40 минут доставили россиянку в коме из Китая в Благовещенск
© Фото : Министерство здравоохранения Амурской области/TelegramМедики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" доставили россиянку в коме из Китая в Благовещенск
Медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" доставили россиянку в коме из Китая в Благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" за 40 минут доставили 20-летнюю россиянку в коме из Китая в Благовещенск, сообщает минздрав Амурской области.
Как сообщает ведомство, девушке внезапно стало плохо в Пекине, ее срочно доставили в одно из местных медицинских учреждений Китая. Несмотря на проведенное лечение, состояние оставалось крайне тяжелым, требовалось длительное долечивание в условиях стационара. До граничащего с Благовещенском китайского города Хэйхэ пациентку доставили на реанимационном автомобиле в сопровождении пекинских медиков. На границе уже дежурила машина скорой помощи со специалистами центра медицины катастроф.
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"Благодаря сотрудничеству МИД РФ в Благовещенске и минздрава Амурской области, удалось организовать "зеленый коридор" на таможне. Несмотря на тяжелое состояние девушки, которая находилась в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких транспортировка из Пекина до Хэйхэ прошла успешно. Эвакуация по мосту до областной больницы заняла всего 40 минут", - приводятся в сообщении слова анестезиолога-реаниматолога ТЦМК Олега Самарина.
Сейчас девушка лечится в реанимационном отделении Амурской областной клинической больницы.
Как отмечают в минздраве, ранее специалисты центра эвакуировали из Благовещенска в Хэйхэ гражданина КНР с инсультом.
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