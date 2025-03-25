Рейтинг@Mail.ru
Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 25.03.2025 (обновлено: 11:40 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/blagoveschensk-2007093391.html
Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье
Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье - РИА Новости, 25.03.2025
Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье
Медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" за 40 минут доставили 20-летнюю россиянку в коме из Китая в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T07:31:00+03:00
2025-03-25T11:40:00+03:00
здоровье - общество
китай
благовещенск
хэйхэ
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007143775_0:182:800:632_1920x0_80_0_0_e7db599060264fcd625a2c9ac59e2cd8.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" за 40 минут доставили 20-летнюю россиянку в коме из Китая в Благовещенск, сообщает минздрав Амурской области. Как сообщает ведомство, девушке внезапно стало плохо в Пекине, ее срочно доставили в одно из местных медицинских учреждений Китая. Несмотря на проведенное лечение, состояние оставалось крайне тяжелым, требовалось длительное долечивание в условиях стационара. До граничащего с Благовещенском китайского города Хэйхэ пациентку доставили на реанимационном автомобиле в сопровождении пекинских медиков. На границе уже дежурила машина скорой помощи со специалистами центра медицины катастроф. "Благодаря сотрудничеству МИД РФ в Благовещенске и минздрава Амурской области, удалось организовать "зеленый коридор" на таможне. Несмотря на тяжелое состояние девушки, которая находилась в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких транспортировка из Пекина до Хэйхэ прошла успешно. Эвакуация по мосту до областной больницы заняла всего 40 минут", - приводятся в сообщении слова анестезиолога-реаниматолога ТЦМК Олега Самарина. Сейчас девушка лечится в реанимационном отделении Амурской областной клинической больницы. Как отмечают в минздраве, ранее специалисты центра эвакуировали из Благовещенска в Хэйхэ гражданина КНР с инсультом.
https://ria.ru/20250118/lechenie-1994367590.html
https://ria.ru/20250317/krym-2005478436.html
китай
благовещенск
хэйхэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007143775_0:26:800:626_1920x0_80_0_0_ee4b0c520727dd862be746acb84eca35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, китай, благовещенск, хэйхэ, общество
Здоровье - Общество, Китай, Благовещенск, Хэйхэ, Общество
Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье

Медики ТЦМК за 40 минут доставили россиянку в коме из Китая в Благовещенск

© Фото : Министерство здравоохранения Амурской области/TelegramМедики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" доставили россиянку в коме из Китая в Благовещенск
Медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через зелёный коридор доставили россиянку в коме из Китая в Благовещенск - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Амурской области/Telegram
Медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" доставили россиянку в коме из Китая в Благовещенск
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Приамурья через "зелёный коридор" за 40 минут доставили 20-летнюю россиянку в коме из Китая в Благовещенск, сообщает минздрав Амурской области.
Как сообщает ведомство, девушке внезапно стало плохо в Пекине, ее срочно доставили в одно из местных медицинских учреждений Китая. Несмотря на проведенное лечение, состояние оставалось крайне тяжелым, требовалось длительное долечивание в условиях стационара. До граничащего с Благовещенском китайского города Хэйхэ пациентку доставили на реанимационном автомобиле в сопровождении пекинских медиков. На границе уже дежурила машина скорой помощи со специалистами центра медицины катастроф.
Обезьяна нападает на девушку в Китае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Москве спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна
18 января, 14:19
"Благодаря сотрудничеству МИД РФ в Благовещенске и минздрава Амурской области, удалось организовать "зеленый коридор" на таможне. Несмотря на тяжелое состояние девушки, которая находилась в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких транспортировка из Пекина до Хэйхэ прошла успешно. Эвакуация по мосту до областной больницы заняла всего 40 минут", - приводятся в сообщении слова анестезиолога-реаниматолога ТЦМК Олега Самарина.
Сейчас девушка лечится в реанимационном отделении Амурской областной клинической больницы.
Как отмечают в минздраве, ранее специалисты центра эвакуировали из Благовещенска в Хэйхэ гражданина КНР с инсультом.
Поисково-спасательная операция в Большом каньоне в Бахчисарайском районе Крыма по эвакуации травмированной девушки - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Крыму 15 часов спасали туристку, получившую травму
17 марта, 13:19
 
Здоровье - ОбществоКитайБлаговещенскХэйхэОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала