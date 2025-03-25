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Билайн увеличил зону покрытия домашнего интернета в Подмосковье в 4 раза - РИА Новости, 25.03.2025
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14:24 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/bilayn-2007184065.html
Билайн увеличил зону покрытия домашнего интернета в Подмосковье в 4 раза
Билайн увеличил зону покрытия домашнего интернета в Подмосковье в 4 раза - РИА Новости, 25.03.2025
Билайн увеличил зону покрытия домашнего интернета в Подмосковье в 4 раза
Билайн увеличил протяженность волоконно-оптических линий для домашнего интернета в Московской области в четыре раза за 2024 год, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:24:00+03:00
2025-03-25T14:24:00+03:00
билайн
вымпелком
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Билайн увеличил протяженность волоконно-оптических линий для домашнего интернета в Московской области в четыре раза за 2024 год, сообщила пресс-служба оператора.Увеличение зоны покрытия открывает жителям Подмосковья новые возможности, позволяя им подключаться к высокоскоростной сети.Обновление коснулось не только новых жилых комплексов, но и уже заселенных домов Москвы и Подмосковья. Среди них такие популярные жилые комплексы, как "Левобережный" (Химки), "Самолет" (Люберцы), "Жилой дом" (Ивантеевка), "Истомкино" (Ногинск), "Высоково" (Электросталь), "Павелецкая Сити", "Селигер Сити", "Сиреневый парк" и другие проекты ведущих застройщиков.При этом в 88% подключенных в 2024 году квартир стал доступен интернет со скоростью до 1 Гбит/с, который обеспечивает высокую стабильность и меньшие задержки. Это важно для одновременной работы большого количества устройств, подключаемых к интернету: смартфонов, планшетов, SMART TV и других. Особенно это актуально в условиях удаленной работы и учебы, просмотра фильмов и телепередач в высоком качестве, а также для онлайн-игр и использования умных устройств в повседневной жизни."Количество подключенных устройств, которые москвичи используют для работы, развлечений и управления “умным домом”, постоянно растет. В связи с этим обеспечение качественной и стабильной связи становится все более актуальным. Мы понимаем, насколько важна высокая скорость передачи данных для комфортного использования всех возможностей, которые предоставляет современная жизнь. Именно поэтому постоянно обновляем наши технологии и инфраструктуру. А оптоволоконное соединение GPON* позволяет обеспечить бесперебойное соединение даже при одновременном использовании большого количества устройств", – отметил директор Московского региона билайна Олег Бирюков.*GPON (GigabitPON) — это пассивная оптическая сеть, обеспечивающая многофункциональный широкополосный доступ в Интернет с качественным и надежным соединением на высоких скоростях — до 1 Гбит/с.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneRHUraXmuX
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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билайн, вымпелком, московская область (подмосковье)
Билайн, ВымпелКом, Московская область (Подмосковье)

Билайн увеличил зону покрытия домашнего интернета в Подмосковье в 4 раза

© Фото : пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн"
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Билайн увеличил протяженность волоконно-оптических линий для домашнего интернета в Московской области в четыре раза за 2024 год, сообщила пресс-служба оператора.
Увеличение зоны покрытия открывает жителям Подмосковья новые возможности, позволяя им подключаться к высокоскоростной сети.
Обновление коснулось не только новых жилых комплексов, но и уже заселенных домов Москвы и Подмосковья. Среди них такие популярные жилые комплексы, как "Левобережный" (Химки), "Самолет" (Люберцы), "Жилой дом" (Ивантеевка), "Истомкино" (Ногинск), "Высоково" (Электросталь), "Павелецкая Сити", "Селигер Сити", "Сиреневый парк" и другие проекты ведущих застройщиков.
При этом в 88% подключенных в 2024 году квартир стал доступен интернет со скоростью до 1 Гбит/с, который обеспечивает высокую стабильность и меньшие задержки. Это важно для одновременной работы большого количества устройств, подключаемых к интернету: смартфонов, планшетов, SMART TV и других. Особенно это актуально в условиях удаленной работы и учебы, просмотра фильмов и телепередач в высоком качестве, а также для онлайн-игр и использования умных устройств в повседневной жизни.
"Количество подключенных устройств, которые москвичи используют для работы, развлечений и управления “умным домом”, постоянно растет. В связи с этим обеспечение качественной и стабильной связи становится все более актуальным. Мы понимаем, насколько важна высокая скорость передачи данных для комфортного использования всех возможностей, которые предоставляет современная жизнь. Именно поэтому постоянно обновляем наши технологии и инфраструктуру. А оптоволоконное соединение GPON* позволяет обеспечить бесперебойное соединение даже при одновременном использовании большого количества устройств", – отметил директор Московского региона билайна Олег Бирюков.
*GPON (GigabitPON) — это пассивная оптическая сеть, обеспечивающая многофункциональный широкополосный доступ в Интернет с качественным и надежным соединением на высоких скоростях — до 1 Гбит/с.
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БилайнВымпелКомМосковская область (Подмосковье)
 
 
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