https://ria.ru/20250325/bespilotniki-2007092404.html

В Крыму уничтожили пять беспилотников

В Крыму уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 25.03.2025

В Крыму уничтожили пять беспилотников

Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:06:00+03:00

2025-03-25T07:06:00+03:00

2025-03-25T09:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

республика крым

беспилотники

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются направлять БПЛА на объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают дроны противника. Накануне Минобороны рассказало об отражении вечером 23 марта атаки четырех беспилотников на Глебовское газокондесантное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Этот объект используют для снабжения жителей полуострова голубым топливом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, республика крым, беспилотники