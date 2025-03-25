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В Крыму уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 25.03.2025 (обновлено: 09:01 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/bespilotniki-2007092404.html
В Крыму уничтожили пять беспилотников
В Крыму уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 25.03.2025
В Крыму уничтожили пять беспилотников
Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T07:06:00+03:00
2025-03-25T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
республика крым
беспилотники
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются направлять БПЛА на объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают дроны противника. Накануне Минобороны рассказало об отражении вечером 23 марта атаки четырех беспилотников на Глебовское газокондесантное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Этот объект используют для снабжения жителей полуострова голубым топливом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, республика крым, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Беспилотники
В Крыму уничтожили пять беспилотников

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять БПЛА над территорией Крыма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили пять дронов ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве.
ВСУ практически ежедневно пытаются направлять БПЛА на объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают дроны противника.
Накануне Минобороны рассказало об отражении вечером 23 марта атаки четырех беспилотников на Глебовское газокондесантное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Этот объект используют для снабжения жителей полуострова голубым топливом.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБеспилотники
 
 
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