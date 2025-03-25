https://ria.ru/20250325/bespilotnik-2007198658.html
Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму
Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму - РИА Новости, 25.03.2025
Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму
Украинский беспилотник, с помощью которого Киев планировал атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, перехвачен 24 марта над... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:52:00+03:00
2025-03-25T14:52:00+03:00
2025-03-25T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник, с помощью которого Киев планировал атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, перехвачен 24 марта над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика крым, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму
МО РФ: над Крымом сбили БПЛА ВСУ, атаковавший оборудование Глебовского ПХГ