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Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 25.03.2025 (обновлено: 16:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/bespilotnik-2007198658.html
Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму
Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму - РИА Новости, 25.03.2025
Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму
Украинский беспилотник, с помощью которого Киев планировал атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, перехвачен 24 марта над... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:52:00+03:00
2025-03-25T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник, с помощью которого Киев планировал атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, перехвачен 24 марта над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, республика крым, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму

МО РФ: над Крымом сбили БПЛА ВСУ, атаковавший оборудование Глебовского ПХГ

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкНа территории газохранилища
На территории газохранилища - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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На территории газохранилища. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник, с помощью которого Киев планировал атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, перехвачен 24 марта над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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