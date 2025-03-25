https://ria.ru/20250325/bespilotnik-2007198658.html

Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму

Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму - РИА Новости, 25.03.2025

Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборудование Глебовского ПХГ в Крыму

Украинский беспилотник, с помощью которого Киев планировал атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, перехвачен 24 марта над... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:52:00+03:00

2025-03-25T14:52:00+03:00

2025-03-25T16:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник, с помощью которого Киев планировал атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, перехвачен 24 марта над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, республика крым, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)