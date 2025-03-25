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Белоруссия выступает за справедливый мир, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2025
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13:12 25.03.2025 (обновлено: 13:13 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/belorussija-2007173514.html
Белоруссия выступает за справедливый мир, заявил Лукашенко
Белоруссия выступает за справедливый мир, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2025
Белоруссия выступает за справедливый мир, заявил Лукашенко
Белоруссия выступает за справедливый мир и решение проблем путем диалога, сообщил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:12:00+03:00
2025-03-25T13:13:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Белоруссия выступает за справедливый мир и решение проблем путем диалога, сообщил президент страны Александр Лукашенко. "Белорусы - люди мирные, а Белоруссия страна миролюбивая. Мы за справедливый мир и решение любых проблем путем диалога", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007172453.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Белоруссия выступает за справедливый мир, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия за справедливый мир и решение проблем путем диалога

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Белоруссия выступает за справедливый мир и решение проблем путем диалога, сообщил президент страны Александр Лукашенко.
"Белорусы - люди мирные, а Белоруссия страна миролюбивая. Мы за справедливый мир и решение любых проблем путем диалога", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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13:08
 
В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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