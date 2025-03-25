https://ria.ru/20250325/belorussija-2007173514.html

Белоруссия выступает за справедливый мир, заявил Лукашенко

Белоруссия выступает за справедливый мир, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2025

Белоруссия выступает за справедливый мир, заявил Лукашенко

Белоруссия выступает за справедливый мир и решение проблем путем диалога, сообщил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:12:00+03:00

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александр лукашенко

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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Белоруссия выступает за справедливый мир и решение проблем путем диалога, сообщил президент страны Александр Лукашенко. "Белорусы - люди мирные, а Белоруссия страна миролюбивая. Мы за справедливый мир и решение любых проблем путем диалога", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007172453.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко