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Лукашенко высказался о западных санкциях - РИА Новости, 25.03.2025
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12:31 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/belorussija-2007159431.html
Лукашенко высказался о западных санкциях
Лукашенко высказался о западных санкциях - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко высказался о западных санкциях
Белоруссия не прогибается под давлением, поэтому на неё обрушили "водопад санкций", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:31:00+03:00
2025-03-25T12:31:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Белоруссия не прогибается под давлением, поэтому на неё обрушили "водопад санкций", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей инаугурационной речи. "То, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов. Поэтому нас обрушили водопад санкций. Нечистая, нечестная экономическая конкуренция в самом примитивном виде. Да и не только экономическая. Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперёд, освоив новые компетенции", - сказал Лукашенко. Он отметил, что в стране полноценно развивается космическая отрасль. Если не так давно страна начинала с производства оборудования для космической техники, то сегодня Белоруссия участвует в международных исследовательских программах, запускает спутники, отметил Лукашенко. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
https://ria.ru/20250103/lukashenko-1992420776.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко высказался о западных санкциях

Лукашенко заявил, что против Минска ввели санкции за независимую политику

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Белоруссия не прогибается под давлением, поэтому на неё обрушили "водопад санкций", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей инаугурационной речи.
"То, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов. Поэтому нас обрушили водопад санкций. Нечистая, нечестная экономическая конкуренция в самом примитивном виде. Да и не только экономическая. Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперёд, освоив новые компетенции", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что в стране полноценно развивается космическая отрасль. Если не так давно страна начинала с производства оборудования для космической техники, то сегодня Белоруссия участвует в международных исследовательских программах, запускает спутники, отметил Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента
3 января, 16:34
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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