https://ria.ru/20250325/belorussija-2007159431.html
Лукашенко высказался о западных санкциях
Лукашенко высказался о западных санкциях - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко высказался о западных санкциях
Белоруссия не прогибается под давлением, поэтому на неё обрушили "водопад санкций", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:31:00+03:00
2025-03-25T12:31:00+03:00
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Белоруссия не прогибается под давлением, поэтому на неё обрушили "водопад санкций", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей инаугурационной речи. "То, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов. Поэтому нас обрушили водопад санкций. Нечистая, нечестная экономическая конкуренция в самом примитивном виде. Да и не только экономическая. Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперёд, освоив новые компетенции", - сказал Лукашенко. Он отметил, что в стране полноценно развивается космическая отрасль. Если не так давно страна начинала с производства оборудования для космической техники, то сегодня Белоруссия участвует в международных исследовательских программах, запускает спутники, отметил Лукашенко. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко высказался о западных санкциях
Лукашенко заявил, что против Минска ввели санкции за независимую политику
МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Белоруссия не прогибается под давлением, поэтому на неё обрушили "водопад санкций", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей инаугурационной речи.
"То, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов. Поэтому нас обрушили водопад санкций. Нечистая, нечестная экономическая конкуренция в самом примитивном виде. Да и не только экономическая. Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперёд, освоив новые компетенции", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что в стране полноценно развивается космическая отрасль. Если не так давно страна начинала с производства оборудования для космической техники, то сегодня Белоруссия участвует в международных исследовательских программах, запускает спутники, отметил Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.