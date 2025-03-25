Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе
Гладков: обстановка в Краснояружском районе Белгородской области не изменилась
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в Краснояружском районе за минувшую ночь существенно не изменилась, руководители силовых структур доложили о напряженной, но стабильной ситуации на территории.
"За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений - ни в лучшую, ни в худшую сторону", - написал Гладков.
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Он отметил, что военные продолжают выполнять свои боевые задачи, и власти ожидают позитивных новостей об оттеснении противника, чтобы жители смогли вернуться в свои дома. Гладков подчеркнул, что информация о возможности возвращения будет немедленно доведена до населения.
Губернатор призвал жителей прислушиваться к указаниям местной власти под руководством Виталия Кутоманова, военной полиции и пограничных служб, и неукоснительно выполнять их команды. В настоящий момент, по словам Гладкова, въезд в села Краснояружского района невозможен из-за прямой угрозы безопасности.
Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто размещен не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы.