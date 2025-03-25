https://ria.ru/20250325/belgorodskaya-2007096706.html

Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе

Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе - РИА Новости, 25.03.2025

Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в Краснояружском районе за минувшую ночь существенно не... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:25:00+03:00

2025-03-25T08:25:00+03:00

2025-03-25T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в Краснояружском районе за минувшую ночь существенно не изменилась, руководители силовых структур доложили о напряженной, но стабильной ситуации на территории. "За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений - ни в лучшую, ни в худшую сторону", - написал Гладков. Он отметил, что военные продолжают выполнять свои боевые задачи, и власти ожидают позитивных новостей об оттеснении противника, чтобы жители смогли вернуться в свои дома. Гладков подчеркнул, что информация о возможности возвращения будет немедленно доведена до населения. Губернатор призвал жителей прислушиваться к указаниям местной власти под руководством Виталия Кутоманова, военной полиции и пограничных служб, и неукоснительно выполнять их команды. В настоящий момент, по словам Гладкова, въезд в села Краснояружского района невозможен из-за прямой угрозы безопасности. Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто размещен не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы.

https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html

https://ria.ru/20250324/vsu-2006989401.html

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ракитянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество