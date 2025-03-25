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Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе - РИА Новости, 25.03.2025
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08:25 25.03.2025 (обновлено: 08:29 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/belgorodskaya-2007096706.html
Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе
Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе - РИА Новости, 25.03.2025
Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в Краснояружском районе за минувшую ночь существенно не... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:25:00+03:00
2025-03-25T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в Краснояружском районе за минувшую ночь существенно не изменилась, руководители силовых структур доложили о напряженной, но стабильной ситуации на территории. "За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений - ни в лучшую, ни в худшую сторону", - написал Гладков. Он отметил, что военные продолжают выполнять свои боевые задачи, и власти ожидают позитивных новостей об оттеснении противника, чтобы жители смогли вернуться в свои дома. Гладков подчеркнул, что информация о возможности возвращения будет немедленно доведена до населения. Губернатор призвал жителей прислушиваться к указаниям местной власти под руководством Виталия Кутоманова, военной полиции и пограничных служб, и неукоснительно выполнять их команды. В настоящий момент, по словам Гладкова, въезд в села Краснояружского района невозможен из-за прямой угрозы безопасности. Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто размещен не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы.
https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html
https://ria.ru/20250324/vsu-2006989401.html
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белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе

Гладков: обстановка в Краснояружском районе Белгородской области не изменилась

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в Краснояружском районе за минувшую ночь существенно не изменилась, руководители силовых структур доложили о напряженной, но стабильной ситуации на территории.
"За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений - ни в лучшую, ни в худшую сторону", - написал Гладков.
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Он отметил, что военные продолжают выполнять свои боевые задачи, и власти ожидают позитивных новостей об оттеснении противника, чтобы жители смогли вернуться в свои дома. Гладков подчеркнул, что информация о возможности возвращения будет немедленно доведена до населения.
Губернатор призвал жителей прислушиваться к указаниям местной власти под руководством Виталия Кутоманова, военной полиции и пограничных служб, и неукоснительно выполнять их команды. В настоящий момент, по словам Гладкова, въезд в села Краснояружского района невозможен из-за прямой угрозы безопасности.
Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто размещен не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы.
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