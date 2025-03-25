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Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами - РИА Новости, 25.03.2025
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10:17 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/bank-2007122142.html
Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами
Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами - РИА Новости, 25.03.2025
Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами
Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:17:00+03:00
2025-03-25T10:17:00+03:00
технологии
владислав даванков
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по телефону будут обязаны использовать специальное кодовое слово, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение депутаты направили в ЦБ РФ. "Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… Считаю необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка", - сказано в документе. По словам авторов обращения, кодовое слово станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с мошенниками.
https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006234388.html
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технологии, владислав даванков, центральный банк рф (цб рф), общество
Технологии, Владислав Даванков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами

Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами по телефону

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Центрального банка России
Вывеска на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вывеска на здании Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по телефону будут обязаны использовать специальное кодовое слово, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Такое обращение депутаты направили в ЦБ РФ.
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"Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… Считаю необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка", - сказано в документе.
По словам авторов обращения, кодовое слово станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с мошенниками.
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ТехнологииВладислав ДаванковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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