https://ria.ru/20250325/bank-2007122142.html

Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами

Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами - РИА Новости, 25.03.2025

Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами

Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:17:00+03:00

2025-03-25T10:17:00+03:00

2025-03-25T10:17:00+03:00

технологии

владислав даванков

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по телефону будут обязаны использовать специальное кодовое слово, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение депутаты направили в ЦБ РФ. "Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… Считаю необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка", - сказано в документе. По словам авторов обращения, кодовое слово станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с мошенниками.

https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006234388.html

https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html

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технологии, владислав даванков, центральный банк рф (цб рф), общество