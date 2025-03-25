https://ria.ru/20250325/bagreeva-2007007763.html

В столице 164 здания исключили из Перечня недвижимости, облагаемой налогом

В столице 164 здания исключили из Перечня недвижимости, облагаемой налогом - РИА Новости, 25.03.2025

В столице 164 здания исключили из Перечня недвижимости, облагаемой налогом

164 объекта, расположенных на территории столицы, были исключены из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:00:00+03:00

2025-03-25T09:00:00+03:00

2025-03-25T09:00:00+03:00

мария багреева

москва

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. 164 объекта, расположенных на территории столицы, были исключены из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.Она уточнила, что данное решение приняли на заседании президиума столичного правительства. Компании, владеющие исключенными объектами, будут платить налог на имущество за текущий год от среднегодовой стоимости.Также во время президиума было решено включить в указанный перечень шесть объектов недвижимости. Это связано с тем, что данные объекты теперь соответствуют критериям перечня, но информация по ним поступила после 1 января 2025 года."Правительство Москвы регулярно актуализирует перечень исходя из изменений в характеристиках объектов в Едином госреестре недвижимости или в результате проверок, проведенных по запросам собственников", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.На территории столичного мегаполиса перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную цену объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, стартовал 11 лет назад. Реестр торгово-офисной недвижимости, налог на имущество для которой исчисляется исходя из кадастровой стоимости, утверждает столичное правительство каждый год, а затем – в течении года – три раза корректирует. В текущем году в перечень входит более 41 тысячи объектов. Речь идет о торговых и офисных объектах, а также о зданиях общепита и бытового обслуживания.

https://realty.ria.ru/20250321/moskva-2006372861.html

https://ria.ru/20250321/bagreeva-2006274692.html

москва

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мария багреева, москва