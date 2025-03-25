Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области
Артамонов: новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области
© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области появятся новые модельные библиотеки в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в текущем году переформатируют три учреждения – централизованные библиотечные системы Добринского района и Липецкого округа, а также библиотеку №5 города Липецка. В рамках национального проекта "Семья" на их создание предусмотрено 24 миллиона рублей, из которых 22,5 миллиона выделены из федерального бюджета.
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Артамонов отметил, что с 2020 по 2024 год в Липецкой области были модернизированы 14 библиотек.
"Модельные библиотеки – это современные пространства, где жители могут не только брать книги, но и заниматься самообразованием, творчеством и участвовать в культурных мероприятиях", – сказал Артамонов.