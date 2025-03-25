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Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области - РИА Новости, 25.03.2025
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Липецкая область
 
13:28 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/artamonov-2007176016.html
Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области
Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области - РИА Новости, 25.03.2025
Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области
В 2025 году в Липецкой области появятся новые модельные библиотеки в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:28:00+03:00
2025-03-25T13:28:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области появятся новые модельные библиотеки в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в текущем году переформатируют три учреждения – централизованные библиотечные системы Добринского района и Липецкого округа, а также библиотеку №5 города Липецка. В рамках национального проекта "Семья" на их создание предусмотрено 24 миллиона рублей, из которых 22,5 миллиона выделены из федерального бюджета. Артамонов отметил, что с 2020 по 2024 год в Липецкой области были модернизированы 14 библиотек. "Модельные библиотеки – это современные пространства, где жители могут не только брать книги, но и заниматься самообразованием, творчеством и участвовать в культурных мероприятиях", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250321/lipetsk-2006427638.html
https://ria.ru/20250319/artamonov-2006037437.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области

Артамонов: новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области

© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области появятся новые модельные библиотеки в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в текущем году переформатируют три учреждения – централизованные библиотечные системы Добринского района и Липецкого округа, а также библиотеку №5 города Липецка. В рамках национального проекта "Семья" на их создание предусмотрено 24 миллиона рублей, из которых 22,5 миллиона выделены из федерального бюджета.
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Кампус "Школы 21" открыли в Липецке
21 марта, 12:28
Артамонов отметил, что с 2020 по 2024 год в Липецкой области были модернизированы 14 библиотек.
"Модельные библиотеки – это современные пространства, где жители могут не только брать книги, но и заниматься самообразованием, творчеством и участвовать в культурных мероприятиях", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Артамонов: липчан из аварийных домов расселят в рамках нового нацпроекта
19 марта, 18:15
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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