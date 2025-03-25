https://ria.ru/20250325/artamonov-2007176016.html

Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области

Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области - РИА Новости, 25.03.2025

Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области

В 2025 году в Липецкой области появятся новые модельные библиотеки в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:28:00+03:00

2025-03-25T13:28:00+03:00

2025-03-25T13:28:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области появятся новые модельные библиотеки в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в текущем году переформатируют три учреждения – централизованные библиотечные системы Добринского района и Липецкого округа, а также библиотеку №5 города Липецка. В рамках национального проекта "Семья" на их создание предусмотрено 24 миллиона рублей, из которых 22,5 миллиона выделены из федерального бюджета. Артамонов отметил, что с 2020 по 2024 год в Липецкой области были модернизированы 14 библиотек. "Модельные библиотеки – это современные пространства, где жители могут не только брать книги, но и заниматься самообразованием, творчеством и участвовать в культурных мероприятиях", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250321/lipetsk-2006427638.html

https://ria.ru/20250319/artamonov-2006037437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов