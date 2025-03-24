https://ria.ru/20250324/zso-2006970381.html

В свердловском ЗСО обсудили доступность городского транспорта для инвалидов

В свердловском ЗСО обсудили доступность городского транспорта для инвалидов - РИА Новости, 24.03.2025

В свердловском ЗСО обсудили доступность городского транспорта для инвалидов

Заседание общественного совета "Единая страна – доступная среда" прошло по поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:01:00+03:00

2025-03-24T15:01:00+03:00

2025-03-24T15:01:00+03:00

свердловская область

свердловская область

екатеринбург

людмила бабушкина

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Заседание общественного совета "Единая страна – доступная среда" прошло по поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, на нем обсудили доступность общественного транспорта для инвалидов и маломобильных людей, сообщила пресс-служба облпарламента. "Работая в общественном совете не первый год, мы видим, что шаги государственных органов, местного самоуправления, бизнеса имеют хороший катализатор в лице общественности, которая не понаслышке знает задачи, которые стоят перед регионом по развитию универсальной среды. Тема доступности общественного транспорта неоднократно обсуждалась в рамках нашего общественного совета, мы активно практикуем выездные заседания и на местах оцениваем ситуации – продолжим это делать в текущем году", – приводит пресс-служба слова главы комитета по социальной политике Заксобрания, координатор проекта "Единая страна – доступная среда" в Свердловской области Вячеслав Погудин. С докладом о доступности общественного транспорта в Екатеринбурге выступил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Игорь Ощепков. Он отметил, что для повышения доступности транспорта для маломобильных людей в 2025 году планируется закупка 15 трехсекционных трамваев. В них впервые появится программное обеспечение, которое позволит информировать инвалидов по слуху. "С перевозчиками также проводятся беседы о важности соблюдения законодательства о проезде инвалидов по зрению с собакой-поводырем. В несколько этапов мы планируем обновить подвижной состав коммерческих перевозчиков: при перезаключении брутто-контрактов будет зафиксировано обновление подвижного состава с использованием низкого пола, с оборудованием для маломобильных групп и с переходом от среднего класса на большой класс", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Ощепкова. Замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов отметил, что повышение доступности общественного транспорта реализуется по двум направлениям. Это приобретение подвижного состава, обеспечивающего возможность проезда маломобильных людей, и обустройство элементов уличной дорожной сети с учетом требований доступности. "У нас полностью обновлен подвижной состав электрического транспорта: в постоянной работе у муниципального предприятия “Тагильский трамвай” 65 единиц низкопольных трамваев, а также с 2020 по 2024 год администрацией города в рамках реализации национального проекта “Экология и безопасные и качественные дороги” приобретено 57 автобусов среднего класса, имеющих низкий уровень пола. В прошлом году дополнительно приобрели три автобуса большого класса с низким уровнем пола", – отметил Копысов, его слова приводит пресс-служба Заксобрания. Отмечая качество работы межмуниципального транспорта, замначальника "Управления автомобильных дорог" Свердловской области Данил Засыпкин подчеркнул, что в этой категории транспорта также значительно обновился парк с учетом требований доступности для инвалидов по слуху и маломобильных жителей. Подводя итоги встречи, участники отметили, что, несмотря на положительную динамику в обеспечении маломобильных жителей и инвалидов по слуху общественным транспортом в Свердловской области, сохраняется ряд задач, которые требуют внимания. Среди них – необходимость адаптации автовокзалов и остановочных пунктов на региональных дорогах к потребностям этой категории пользователей общественного транспорта, а также создания остановочных трамвайных комплексов, способных принимать транспорт с откидными пандусами. В Заксобрании напомнили, что основная цель проекта "Единая страна – доступная среда" – поддержка и интеграция в общество людей с инвалидностью. В общественный совет входит 20 представителей государственных и некоммерческих организаций Свердловской области. В течение года совет рассмотрит вопросы о доступности для детей инвалидов организаций отдыха детей и их оздоровления, о доступности для инвалидов занятий физкультурой и спортом на спортивных объектах и в спортклубах.

https://ria.ru/20250321/babushkina-2006567679.html

https://ria.ru/20250320/bogdanovich-2006166315.html

свердловская область

екатеринбург

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свердловская область, екатеринбург, людмила бабушкина