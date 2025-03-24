Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов
Минцифры поддержит родных и близких погибших из-за атаки ВСУ журналистов
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ готово оказать всю необходимую поддержку родным и близким погибших из-за атаки ВСУ российских журналистов, сообщает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
"Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, которые работали с Александром Федорчаком в ЛНР, погибли сегодня под вражеским огнем... Приношу искренние соболезнования семьям погибших от имени всего министерства. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку родным и близким журналистов в этот тяжелый период. Такие трагедии не должны случаться", - приводит в Telegram-канале ведомство слова Шадаева.
Министр отметил, что корреспонденты неоднократно работали в зоне боевых действий, отважно выполняя профессиональный долг. Кроме того, что у Панова осталась пожилая мама и несовершеннолетний сын, у Сиркели - жена и двое детей.
Он добавил, что сегодняшние трагические события еще раз напоминают о том, какое мужество и героизм каждый день проявляют российские корреспонденты на передовой.