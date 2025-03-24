https://ria.ru/20250324/zhurnalisty-2007075223.html

Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов

Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов - РИА Новости, 25.03.2025

Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов

Минцифры РФ готово оказать всю необходимую поддержку родным и близким погибших из-за атаки ВСУ российских журналистов, сообщает министр цифрового развития,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-24T23:59:00+03:00

2025-03-24T23:59:00+03:00

2025-03-25T00:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

максут шадаев

леонид пасечник

россия

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007052442_0:93:2560:1533_1920x0_80_0_0_fc05ec3e08a6aa8cd323f2bcc4f72bf6.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ готово оказать всю необходимую поддержку родным и близким погибших из-за атаки ВСУ российских журналистов, сообщает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ."Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, которые работали с Александром Федорчаком в ЛНР, погибли сегодня под вражеским огнем... Приношу искренние соболезнования семьям погибших от имени всего министерства. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку родным и близким журналистов в этот тяжелый период. Такие трагедии не должны случаться", - приводит в Telegram-канале ведомство слова Шадаева.Министр отметил, что корреспонденты неоднократно работали в зоне боевых действий, отважно выполняя профессиональный долг. Кроме того, что у Панова осталась пожилая мама и несовершеннолетний сын, у Сиркели - жена и двое детей.Он добавил, что сегодняшние трагические события еще раз напоминают о том, какое мужество и героизм каждый день проявляют российские корреспонденты на передовой.

https://ria.ru/20250324/mid-2007059692.html

https://ria.ru/20250324/oon-2007064385.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), максут шадаев, леонид пасечник, россия, луганская народная республика