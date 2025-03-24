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Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов - РИА Новости, 25.03.2025
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23:59 24.03.2025 (обновлено: 00:13 25.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zhurnalisty-2007075223.html
Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов
Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов - РИА Новости, 25.03.2025
Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов
Минцифры РФ готово оказать всю необходимую поддержку родным и близким погибших из-за атаки ВСУ российских журналистов, сообщает министр цифрового развития,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-24T23:59:00+03:00
2025-03-25T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
максут шадаев
леонид пасечник
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ готово оказать всю необходимую поддержку родным и близким погибших из-за атаки ВСУ российских журналистов, сообщает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ."Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, которые работали с Александром Федорчаком в ЛНР, погибли сегодня под вражеским огнем... Приношу искренние соболезнования семьям погибших от имени всего министерства. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку родным и близким журналистов в этот тяжелый период. Такие трагедии не должны случаться", - приводит в Telegram-канале ведомство слова Шадаева.Министр отметил, что корреспонденты неоднократно работали в зоне боевых действий, отважно выполняя профессиональный долг. Кроме того, что у Панова осталась пожилая мама и несовершеннолетний сын, у Сиркели - жена и двое детей.Он добавил, что сегодняшние трагические события еще раз напоминают о том, какое мужество и героизм каждый день проявляют российские корреспонденты на передовой.
https://ria.ru/20250324/mid-2007059692.html
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общество, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), максут шадаев, леонид пасечник, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Максут Шадаев, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика
Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов

Минцифры поддержит родных и близких погибших из-за атаки ВСУ журналистов

© Фото : Александр Федорчак/ВКонтактеКорреспондент "Известий" Александр Федорчак
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Александр Федорчак/ВКонтакте
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ готово оказать всю необходимую поддержку родным и близким погибших из-за атаки ВСУ российских журналистов, сообщает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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"Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, которые работали с Александром Федорчаком в ЛНР, погибли сегодня под вражеским огнем... Приношу искренние соболезнования семьям погибших от имени всего министерства. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку родным и близким журналистов в этот тяжелый период. Такие трагедии не должны случаться", - приводит в Telegram-канале ведомство слова Шадаева.
Министр отметил, что корреспонденты неоднократно работали в зоне боевых действий, отважно выполняя профессиональный долг. Кроме того, что у Панова осталась пожилая мама и несовершеннолетний сын, у Сиркели - жена и двое детей.
Он добавил, что сегодняшние трагические события еще раз напоминают о том, какое мужество и героизм каждый день проявляют российские корреспонденты на передовой.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Вчера, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Максут ШадаевЛеонид ПасечникРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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